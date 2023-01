Kod Nikšićkog mosta izvučeno tijelo starije osobe

Podgorica, (MINA) – Tijelo R.B. (63) izvučeno je danas iz Morače kod Nikšićkog mosta u Podgorici, potvrđeno je iz Operativno komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

U koritu rijeke Morače danas su pronađena tijela dvije osobe, u blizini sela Vukovci i kod Nikšićkog mosta.

Iz OKC-a kazali da su u 13 sati i 50 minuta imali prijavu da je tijelo jedne osobe pronađeno u koritu Morače u blizini sela Vukovci, a drugu prijavu, da je jedna osoba skočila sa Krivog mosta, dobili su u 14 sati i sedam minuta.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog Ronilačkog centra Bijele rekao je da je tijelo druge osobe izvučeno kod Nikšićkog mosta, oko 16 sati.

Identitet osobe koja je pronađena u blizini sela Vukovci još nije poznat.

