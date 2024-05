Pioniri Budućnost Volija prvaci Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija prvaci su Crne Gore, u konkurenciji pionira.

Budućnost je u Bemaks areni, u finalnom meču, savladala Sutjesku 115:86.

Utakmica, koja je odigrana u sjajnom ambijentu, dugo je bila u egalu, a Budućnost je u 32. minutu prvi put stekla dvocifrenu razliku i prelomila meč.

Najefikasniji u pobjedničkom meču bio je Miloš Popović sa 28 poena, a imao je i 18 skokova.

Dabl-dabl imao je i Vuk Radović sa 25 poena i 17 skokova.

Kod Sutjeske, po 25 poena postigli su Malović (koji je imao i 14 skokova) i Perović.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Podgorice, koja je u lokalnom derbiju savladala ekipu All Star 104:91.

U timu Podgorice dominirali su Petar Đurović i Nikita Stanković sa po 33 poena.

Đurović je imao i 16 skokova.

Sa druge strane, Ćupić je imao još jedno sjajno šutersko izdanje – ubacio je 41 poen, a imao je i 14 skokova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS