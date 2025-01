Kod austrijskog državljanina na granici pronađeno oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije i Uprave carina su, na graničnom prelazu Debeli Brijeg, spriječili nezakoniti prelazak državne granice austrijskog državljanina kod kojeg su pronađeni oružje i municija.

Kako je saopšteno iz Uprave carina, njihovi službenici su, pregledom automobila kojim je upravljao austrijski državljanin O.M.L. (54) u prtljagu uočili oružje i municiju i o tome obavijestili službenike Sektora granične policije.

“Nakon čega su detaljnom kontrolom kod ovog lica pronađene i oduzete dvije vazdušne puške jačine 26 J i 40 J, dva gasna dodatka, municija, optički nišani, kao i vatreno oružje – pištolj marke Walter kalibra 7,65 mm sa ukupno 575 komada pripadajuće municije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom po čijem je nalogu O.M.L. uhapšen i protiv njega je podnijeta krivina prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

