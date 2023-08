Koalicija ZBCG nije dobila zvaničnu ponudu za ulazak u Vladu

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) nije dobila zvaničnu i konačnu ponudu za ulazak u Vladu mandatara Milojka Spajića, kazao je predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

Kako je rekao, sve što se pojavljivalo u medijima, a odnosilo se na navodne ponude upućene ZBCG, obične su spekulacije i neutemeljene medijske konstrukcije.

Knežević je naveo da su u nedavnom neformalnom razgovoru sa Spajićem od njega zatražili da im saopšti stav i konačnu ponudu o mogućem ulasku ZBCG u Vladu.

Od Spajića su, kako je dodao, zatražili da svoj predlog učini javnim, kako bi se izbjegla dalja medijska nagađanja i nezvanični izvori koji unose dodatnu konfuziju.

„Imajući u vidu da od nedjelje čekamo izjašnjenje Spajića, ovim javnim obraćanjem želimo eliminisati svaku vid navodne misterije oko formiranja Vlade i jasno se odrediti pred građanima koji su nam ukazali povjerenje na junskim izborima“, kazao je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS