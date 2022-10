Koalicija prava stvar osvojila 15 mandata u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Koalaicija Prava stvar osvojila je 15 mandata na lokalnim izborima koji su u nedjelju održani u Bijelom Polju.

Po pet odbornika u lokalnom parlamentu imaće koalicije Idemo ljudi i Za budućnost Bijelog Polja.

Četiri mandata osvojile su liste Evropa sad i Ispravno za Bijelo Polje.

Kako prenosi portal RTCG, po dva mandata osvojili su Može Bijelo Polje i koalicija Temeljno za Bijelo Polje.

Cenzus nijesu prošli Za buduće generacije, NGZ Nijaz Avdić, Svetosavska srpska lista i Prava Crna Gora.

