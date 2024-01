Knežević: Obustaviti rušenje lamele C dok se ne nađe prihvatljivo rešenje

Podgorica, (MINA) – Poslanik i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janka Odovića da obustavi rušenje lamele C, dok se ne nađe obostrano prihvatljivo rešenje.

On je kazao da stanari nijesu krivi što su, kako je rekao, prevareni od kriminalnih investitora i korumpiranih institucija države.

„Pozivam Odovića da obustavi rušenje lamele C i ne dovodi u opasnost živote stanara koji su ostali u svojim stanovima, dok se ne nađe obostrano prihvatljivo rešenje“, naveo je Knežević na Fejsbuku /Facebook/.

On je poručio da je razgovor uvijek najbolji model jer, kako je kazao, nijedan ljudski život nije vrijedan sukoba između građevinskih lobija i kriminalnih investitora koji su bestragali državu.

„Ako krenemo da rušimo redom i striktno po zakonu, plašim se da bi u Podgorici jedino ostala Stara Varoš“, dodao je Knežević.

