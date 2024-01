Knežević: Moguće da DNP u vladu uđe u aprilu ili maju

Podgorica, (MINA) – Do rekonstrukcije vlade moglo bi doći u aprilu ili maju, rekao je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević dodajući da bi ta stranka trebalo da dobije potpredsjedničko mjesto.

Knežević je, u emisiji Naglas na Radio-televiziji Crne Gore, rekao da je rekonstrukcija vlade jedan od temeljnih elemenata sporazuma o vlasti.

On je naveo da je predviđeno da rekonstrukcija vlade bude do kraja godine “ali je to krajnji rok”, i dodao da to može biti i ranije.

“Razgovarali smo sa premijerom Milojko Spajićem, moguća je rekonstrukcija u fazi. Moguće je da DNP u aprilu ili maju uđe u vladu na poziciju potpredsjednika”, kazao je Knežević, prenosi portal RTCG.

Knežević je rekao da on neće biti taj potpredsjednik.

“Ko će biti, odlučiće organi DNP-a. Svakako, daćemo odgovornu i profesionalnu osobu. Ako dođe do toga, a vjerujem, na osnovu našeg razgovora sa premijerom, da će to biti zaokruženo”, rekao je Knežević.

On je rekao da je po pitanju resora, raspodjela definisana sporazumom.

Knežević je kazao da tri ministarstva koja dolaze iz kvote Za budućnost Crne Gore pripadaju Novoj sprskoj demokratiji, a mjesto potpredsjednika i resor saobraćaja pripadaju DNP-u.

