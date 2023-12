Knežević izabran za predsjednika DNP-a

Podgorica, (MINA) – Kongres Demokratske narodne partije (DNP) jednoglasno je izabrao Milana Kneževića za predsjednika te stranke.

Na Kongresu je, kako je saopšteno iz DNP-a, izabran Glavni odbor od 73 člana i usvojena Deklaracija.

“Održana je i prva sjednica Glavnog odbora na kojoj je izabrano 17 članova Predsjedništva i predsjednik Političkog savjeta DNP-a Predrag Bulatović”, navodi se u saopštenju.

Knežević je, kako prenosi portal Vijesti, rekao da će DNP nakon popisa insistirati da dođe do dopuna Ustava gdje će srpski jezik biti izjednačen sa crnogorskim.

“Ne želimo da mijenjamo Ustav nego da ga dopunimo”, kazao je Knežević.

On je naveo da ljudi iz Crne Gore koji žive u Srbiji imaju pravo na dvojno državljanstvo, kao i da je uvjeren da Srbija nema ništa protiv potpisivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu.

Knežević je rekao da se tri godine “nakon pada (Mila) Đukanovića” ne može reći da je došlo do potpune demontaže tog sistema.

On je naveo da im je, kada je vanjska politika u pitanju, osnovni prioritet članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU).

Knežević je istakao da žele da razvijaju odnose sa “bratskom Rusijom”, kao i da se moli za mir između “bratskog ruskog i ukrajinskog naroda”.

On je naveo da dublju saradnju žele i sa Kinom.

Knežević je rekao „da će, dok postoji ijedan član, DNP podržavati teritorijalni integritet Srbije u čijem sastavu je Kosovo i da od toga neće odstupiti“.

“Kosova se nikada nećemo odreći”, kazao je Knežević.

Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, rekao je da su računali „da će brže srušiti režim Đukanovića, ali da se sada vidi koliko su imali opasnog protivnika”.

“Želimo da Crna Gora bude zemlja bogatih ljudi u kojoj je vladavina prava i da imamo dobre odnose sa susjedima”, poručio je Mandić.

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da je ponosan što su nedavno potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju.

“Ponosan sam što je Knežević podrzao ovu Vladu, ali nije promijenio ni za milimetar nijednu ideju”, rekao je Milačić.

Predsjednik Demosa Miodrag Lekić kazao je da je DNP ozbiljna stranka, kao i da je mnogo lakše onima koji se ponašaju “šarlatanski”.

Generalni sekretar Pokreta Evropa sad Boris Pejović naveo je da ih ujedinjuje zajednička posvećenost napretku Crne Gore.

On je istakao je da je jedan od najvažnijih ciljeva koji dijele težnja ka integraciji države u EU, dodajući da se nada da će uskoro biti kompletirana sva imenovanja u pravosuđu.

