Klub poslanika PES-a: Evropski put blokirale Abazovićeva i DPS Vlade

Podgorica, (MINA) – Evropski put Crne Gore blokirale su Vlade Dritana Abazovića i Demokratske partije socijalista (DPS), a aktuelna je deblokirala proces, kazali su iz Kluba poslanika Pokreta Evropa sad (PES).

Iz Kluba poslanika PES-a rekli su da niko iz Evropske unije (EU) nije naveo da je Rezolucija o Jasenovcu, Mauthauzenu i Dahau zaustavila integracioni proces Crne Gore.

„Što su i potvrdili juče odobravanjem čak 75 miliona EUR za razvoj infrastrukturnih projekata“, dodali su iz te partije.

Prema njihovim riječima, uprkos tome, opozicija pokušava da nametne takav narativ.

„Istovremeno kreirajući ambijent destrukcija i blokada, imaju cilj da šalju jako lošu poruku iz naše zemlje, iako smo zemlja koja je za rekordno kratko vrijeme isporučila konkretne rezultate na polju evropskih integracija“, navodi se u saopštenju Kluba poslanika PES-a.

Iz te stranke su kazali da je dešavanja u parlamentu u režiji DPS-a najavio i jedan od opozicionih lidera Dritan Abazović dva dana ranije, i da zato i ne čudi što se u zvaničnom obrazloženju kao razlog nedolaska predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela navode politička dešavanja.

„Bivša vlast, koja je u međuvremenu pojačana sa medijskim tajkunom Željkom Ivanovićem, imala je prilike da pokaže šta zna u procesu evropskih integracija za 30 godina vladavine, a i za vrijeme Abazovićeve Vlade“, kaže se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika PES-a rekli su da je Crna Gora imala status rekordera u trajanju pregovora, blokirane institucije, kao i umiješanost organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou.

Oni su kazali da je, takođe, opšte poznato da je prethodna, Abazovićeva Vlada, koju je glasao DPS, dovela zemlju u potpunu blokadu na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu.

„Stoga, podsjećamo i danas na odgovornost tadašnje parlamentarne većine, koja je samo deklarativno bila za evropske integracije“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz Kluba poslanika PES-a, da je zavisilo od DPS-a i dalje bi pravosuđe bilo u blokadi, jer DPS nije glasao za sudiju Ustavnog suda, dva člana sudskog savjeta, niti za vrhovnog državnog tužioca.

Iz PES-a su kazali da su upravo ta imenovanja bila uslov za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

„Međutim, to ne smeta DPS-u da nastavi deklarativno zalaganje za evropske integracije, dok u praksi potpisuju peticije za puštanje na slobodu osumnjičenih lica za najteža krivična djela, od umiješanosti u kriminal i korupciju do ratnih zločina u Cavtatu“, navodi se u saopštenju.

