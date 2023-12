Klinika za ORL dobila audiometrijsku kabinu

Podgorica, (MINA) – Kompanija Farmegra donirala je Klinici za otorinolaringologiju (ORL) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) audiometrijsku kabinu – tihu sobu, čija je ukupna vrijednost blizu devet hiljada EUR.

Iz KCCG su naveli da se audiometrijske kabine koriste za ispitivanje sluha, kada je potrebno da se odredi osjetljivost, ili oštećenje sluha pacijenata na različitim frekvencijama.

„Da bi audiometrijski test bio što precizniji potrebno je da pacijent bude zvučno izolovan od spoljnih uticaja. Naročito je važan kod osjetljivijih grupa pacijenata – adolescenata, osoba iz nasilja i drugih“, kaže se u saopštenju.

Direktorica Klinike za ORL Slavica Đurović zahvalila je kompaniji Farmegra što je prepoznala potrebe pacijenata i obezbijedila vrijednu donaciju.

Ona je kazala da donirana kabina predstavlja značajan iskorak u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koju pružaju pacijentima.

„Tom kabinom prvi put obezbjeđujemo adekvatne uslove za audiometriju koji zahtijevaju apsolutnu tišinu“, navela je Đurović.

Audiometrija, kako je pojasnila, može otkriti potencijalne probleme sa sluhom, ili upućivati na potrebu za daljim ispitivanjem.

„Naš cilj je da se pacijentu što preciznije utvrdi eventualno oštećenje, stepen i vrsta oštećenja i blagovremena dalja dijagnostika i liječenje“, kazala je Đurović.

Ona je poručila da Klinika za ORL ostaje posvećena pružanju vrhunske zdravstvene zaštite i unapređenju medicinske struke u Crnoj Gori.

Načelnica Odeljenja za otologiju i audiologiju Klinike za ORL, Ivana Mićević Manojlović, navela je da su do početka novembra urađene 2.653 tonalne audiometrije, zatim audiometrije sa F/S 569, timpanometrija 1.513 i da je propisan 871 slušni aparat.

„Podatak da je do novembra ove godine u audiološkoj ambulanti pregledan 1.041 pacijent, urađene 32 instilacije (ukapavanje) lijeka kroz bubnu opnu, 234 kalorimetrije, 321 pozicioni test, 493 repoziciona manevra, dovoljno govori o značaju preciznijeg određivanja praga sluha kod pacijenata prije tih procedura“, kazala je ona.

Mićević Manojlović je poručila da će nastaviti da unapređuju kvalitet zdravstvene zaštite koju pružaju pacijentima i da održavaju visoke standarde u oblasti otorinolaringologije.

„Donacija je rezultat dugogodišnje saradnje između KCCG i kompanije Farmegra, koja je ovim činom željela da uloži u dobra u opštoj upotrebi za obavljanje djelatnosti od opšteg interesa“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS