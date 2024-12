Klikovac osuđena na dvije godine i sedam mjeseci zatvora

Podgorica, (MINA) – Bivša direktorica podgoričkog gradskog preduzeća Putevi Violeta Klikovac osuđena je na dvije godine i sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službenih isprava.

Kako prenose Vijesti, presuda je izrečena danas u Višem sudu u Podgorici.

Tužilaštvo je teretilo Klikovac da je kao izvršna direktorica sebi pribavila korist, a preduzeću Putevi nanijela štetu.

U optužnici piše da je Klikovac, od 30. decembra 2013. do 24. decembra 2017. godine, svjesna svojih djela, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja pribavila sebi korist, a preduzeću Putevi nanijela štetu kupujući, umjesto radne opreme, kako je prikazivano, ekskluzivne modne komade u buticima.

Klikovac je pred tužiocem izjavila da je tokom svoga mandata u buticima “SAMMS”, “Tenero” i “Đak sport” za sebe trgovala garderobu, dok je u butiku “Mona CG” trgovala vaučere koje je povodom 8. marta poklonila koleginicama i poslovnim saradnicama.

Ona je pojasnila da je garderobu i vaučere uzimala na osnovu odluke koju je sama donijela, a po kojoj su svi zaposleni preduzeću Putevi mogli da trguju, pri čemu nije mogla da se izjasni da li je još neko osim nje kupovao robu na osnovu takve odluke.

