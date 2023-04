Klačar: Lista problema sa kojima se RE zajednica suočava i dalje velika

Podgorica, (MINA) – Položaj pripadnika romske i egipćanske (RE) populacije, pored svih preduzetih mjera, i dalje nije zadovoljavajući, a lista problema sa kojima se ta zajednica suočava je velika, ocijenila je koordinatorka projekta u Građanskoj alijansi, Vaskrsija Klačar.

Ona je kazala da su svi problemi sa kojima se suočava RE zajednica međusobno povezani, što otežava da se njihov položaj u društvu poboljša.

„Kada govorimo o mjerama i aktivnostima državnih organa i međunarodnih organizacija, možemo reći da se ulažu napori na polju poboljšanja položaja pripadnika romske i egipćanske populacije“, rekla je Klačar agenciji MINA.

Ona je podsjetila da je usvojena Strategija socijalne inkluzije Roma i Egipćana za period od 2021. do 2025. godine.

„Bitno je napomenuti da je Crna Gora takođe usvojila nacionalni Okvir za socijalnu inkluziju Roma, koji je usmjeren na poboljšanje životnih uslova Roma, s posebnim naglaskom na stambeno zbrinjavanje i inkluziju u društvo“, kazala je Klačar.

Ona je rekla da, takođe, Evropska unija i Savjet Evrope, kao i domaće nevladine organizacije, realizuju veći broj projekata.

„Osim tih mjera, u Crnoj Gori se sprovode i druge aktivnosti usmjerene ka poboljšanju položaja Roma, uključujući edukativne programe, podršku u zapošljavanju i druge vrste podrške“, navela je Klačar.

Ona je naglasila da je praćenje implementacije tih mjera i njihovog uticaja na stvarno poboljšanje položaja Roma veoma važno, kao i da kontinuirano treba raditi na unapređenju položaja te populacije.

„I pored svih preduzetih mjera, položaj RE zajednice i dalje nije zadovoljavajući. Nažalost, lista problema sa kojima se ta zajednica suočava i dalje je velika“, ocijenila je Klačar.

Najveći izazov, kako je kazala, predstavlja obrazovanje, odnosno nizak nivo upisa djece u osnovne škole.

„Taj problem za sobom nosi mnoge druge, kao što su neposjedovanje znanja i vještina koje bi dovele do povećanja kompetentnosti na tržištu rada i samim tim poboljšanja u ekonomskoj nezavisnosti tog dijela stanovništva“, rekla je Klačar.

Kako je navela, drugi problem koji se izdvaja je problem stanovanja.

„U zavisnosti od opštine do opštine situacija varira i članovi te zajednice nailaze na različite probleme kada je ta sfera njihovog života u pitanju“, kazala je Klačar.

Osim toga, kako je rekla, nemali broj njih i dalje ima problem da pristupi bilo kojoj vrsti usluge, jer nije rijedak slučaj da i dalje nemaju riješen boravišni status, što vodi neposjedovanju ličnih dokumenata.

Klačar je, govoreći o političkoj participaciji Roma, navela da je potrebno uložiti napore u cilju podizanja svijesti o važnosti njihove političke zastupljenosti i izgradnje političkog kapaciteta romske zajednice.

Potrebno je, kako je rekla, i jačanje političke volje državnih organa i političkih partija da aktivno podržavaju političku participaciju pripadnika RE zajednice.

„Ono što neizostavno moramo pomenuti, kao važan i pozitivan korak Crne Gore ka jačanju građanskog društva, jeste organizovanje prvog Romskog parlamenta“, istakla je Klačar.

Taj događaj je, kako je kazala, neizmjerno značajan ne samo za RE populaciju, već i većinsko stanovništvo.

Klačar je navela da se ne smije zaboraviti da je Crna Gora građanska država.

„Dakle, država svih nas koji živimo i borimo se za bolju budućnost svakog pojedinca, dajući svoj doprinos na različite načine. Prepreka je mnogo, ali ako je cilj jasan, onda je sve lakše“, rekla je Klačar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS