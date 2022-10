Kina podržava Crnu Goru u procesu EU integracije

Podgorica, (MINA) – Kina odlučno podržava Crnu Goru u procesu integracije u Evropsku uniju (EU), poručio je kineski ambasador u Crnoj Gori Fan Kun, dodajući da se bilateralni odnosi zasnivaju na međusobnom poštovanju, povjerenju i nemiješanju u unutrašnja pitanja.

Kako je saopšteno iz crnogorske Skupštine, Kun je na sastanku sa predsjednicom parlamenta Danijelom Đurović, kazao da dvije države baštine tradicionalno dobre odnose.

Kun je istakao da je spreman da tokom svog diplomatskog mandata nastavi da predano radi na unapređenju saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa.

“On je istakao da Kina odlučno podržava Crnu Goru u procesu integracije u EU, naglasivši da se bilateralni odnosi zasnivaju na međusobnom poštovanju, povjerenju i nemiješanju u unutrašnja pitanja”, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, zahvalio Crnoj Gori na dosljednosti u pogledu pružanja podrške „principu jedne Kine“.

Kako je naglasio, postoji mnogo prostora za saradnju između dvije države, koji treba iskoristiti.

“Kun je prenio pozdrave predsjednika Svekineskog narodnog kongresa Li Žan Šua i podijelio očekivanje da će komunikacija i saradnja sa Skupštinom Crne Gore biti intenzivirana u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

Iz Skupštine su kazali da su Đurović i Kun razgovarali i o nedavno održanom 20. kongresu Komunističke partije Kine i da je Kun upoznao sa ključnim porukama Kongresa.

Đurović je kazala da Crna Gora ostaje posvećena tradicionalnom prijateljstvu i saradnji sa Kinom, dodajući da dvije zemlje kontinuirano unapređuju bilateralne odnose kao i da parlamentarna diplomatija predstavlja dobru polaznu osnovu za obostrani napredak.

Ona je naglasila da je pored kredibilnog članstva u NATO alijansi, Crna Gora posvećena integraciji u EU kao primarnom strateškom spoljnopolitičkom cilju.

Đurović je, kako je saopšteno, kazala da Crna Gora ostaje privržena “principu jedne Kine”, ističući da se Crna Gora ne miješa u unutrašnja pitanja drugih država.

“Đurović je naglasila da od uspostavljanja diplomatskih odnosa Crna Gora i Kina razvijaju stabilne odnose, bazirane uglavnom na ekonomskim osnovama, a saradnja se odvija kroz Mehanizam saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope i u okviru inicijative Pojas i put”, naveli su iz Skupštine.

Ona je istakla najznačajniji i najkrupniji infrastrukturni projekat, prvu dionicu autoputa Bar-Boljare.

Đurović je navela da taj, kako je rekla, impozantan ekonomski projekat predstavlja simbol trajnog prijateljstva između dvije države.

“Ukazala je na važnost projekta rekonstrukcije na dionici pruge Kolašin-Kos, kao i rekonstrukcije mosta na Tari. Ona je naglasila i značaj kooperativnosti u segmentu turizma, poljoprivrede, kulture i obrazovanja”, kazali su iz Skupštine.

Iz Skupštine su dodali da je Đurović zahvalila na solidarnosti i podršci Kine u doba pandemije koronavirusa, koja je iskazana kroz vrijedne donacije vakcina protiv te bolesti.

