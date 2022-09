KCCG spreman da postane centar telemedicine Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) spreman je da postane centar telemedicine u regionu, poručeno je sa radionice ”Pristup telemedicinskoj mreži na Zapadnom Balkanu”.

Kako su kazali iz KCCG, u protekla tri dana radionici je prisustvovao eminentan broj stručnjaka iz oblasti medicine država Zapadnog Balkana i Njemačke.

“Kako je zaključeno na radionici, KCCG je spreman da postane centar telemedicine Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici, klinički saradnici, Univerzitetske klinike Šarite i Robert Koh Instituta iz Berlina ocijenili su da uspostavljanje takve vrste saradnje znači i približavanje zdravstvenom standardu Evropske unije (EU), čemu Crna Gora i teži.

Navodi se da je njemački ambasador Peter Felten ocijenio da je Crnoj Gori mjesto u sistemu EU.

“Jačanje naše međusobne saradnje dodatno će uticati na njihov evropski put i približiti ih zdravstvenom sistemu EU”, kazao je Felten.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić rekao je da je funkcionisanje svih segmenata društva danas nezamislivo bez digitalizacije i da ona nije zaobišla ni zdravstveni sistem.

“Savremena medicina se razvija pod uticajem digitalne transformacije, kao rezultat ekspanzije tehnoloških dostignuća što se odražava i u medicinsko-tehnološkoj industriji”, kazao je Šćekić.

On je rekao da Ministarstvo zdravlja posebnu pažnju posvećuje unapređenju zdravstvene zaštite pacijenata, čemu telemedicina može značajno da doprinese i da mu je drago što se ovako važan projekat realizuje upravo u Crnoj Gori.

“Podsjetiću da je ideja za realizaciju ovog programa imala osnovni cilj – izjednačavanje tretmana oboljelih od COVID-19 u svim zemljama Evrope, što se pokazalo kao jedini put do uspjeha u borbi protiv pandemije”, naveo je Šćekić.

Ideja je, kako je kazao, konkretizovana 24. septembra prošle godine kada je potpisan sporazum, čime je formalizovano osnivanje Saveza kliničkih saradnika Crne Gore, čiji su članovi Univerzitetska klinika Šarite i Robert Koh Institut iz Berlina, KCCG i Institut za javno zdravlje Crne Gore.

Šćekić je rekao da je, osim mogućnosti razmjene iskustava i zajedničkog rješavanja svih dilema putem primjene telemedicine, tim projektom predviđeno i dodatno usavršavanje domaćeg kadra.

“Već su realizovane posjete medicinskih timova Kliničkog centra bolnici Šarite, gdje su naši ljekari i medicinske sestre i tehničari tokom sedmodnevnog boravka imali prilike da se usavršavaju kroz praktičan rad iz oblasti interne medicine, infektologije, anesteziologije i intenzivnog liječenja”, rekao je Šćekić.

Na radionici je, kako se navodi, zaključeno da je to najbolji vid uspostavljanja saradnje i razmjene stečenih znanja i iskustava.

“Nema unapređenja zdravstvene zaštite bez kontinuirane edukacije medicinskog kadra, a posebno međuinstitucionalne i međunarodne saradnje zemalja regiona i EU”, kaže se u saopštenju.

Radionica je, kako se dodaje, rezultat baš takve saradnje sa ljekarima iz Robert Koh Instituta i bolnice Šarite, a uz punu podršku ministarstava Crne Gore i Njemačke.

“Ovim projektom, kao i mnogo puta do sad, potvrđena je dobra saradnja između Njemačke i Crne Gore”, rekli su iz KCCG.

Direktorica KCCG Ljiljana Radulović zahvalila je Ambasadi Njemačke i njemačkom Ministarstvu zdravlja, koji su prepoznali Crnu Goru kao pouzdanog partnera sposobnog da odgovori svim izazovima današnjice.

“Posebno mi je drago što su eminentni stručnjaci iz renomiranih zdravstvenih centara, kao što je Robert Koh Institut i Univerzitetska bolnica Šarite, spremni da svoja bogata medicinska znanja prenesu nama i time doprinesu jačanju sopstvenih kapaciteta za razvoj telemedicine, od čega će prednost imati i naši pacijenti i ljekari”, kazala je Radulović.

Prema njenim riječima, od izuzetnog značaja je i težnja da cijeli region Zapadnog Balkana jednako poveća kvalitet zdravstvene zaštite.

“Jer ako nas je nečemu naučila pandemija, to je da ne smiju postojati granice u tretmanu pacijenta, niti u razmjeni znanja u medicini”, zaključila je Radulović.

