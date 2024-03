Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) podržava donošenje Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, poručili su iz te zdravstvene ustanove.

Oni su, povodom Međunarodnog dana vidljivosti transrodnih osoba, koji se obilježava sjutra, kazali da se te osobe i dalje se suočavaju sa stigmom, diskriminacijom i nasiljem i da je i ova godina donijela jačanje antirodnih politika, kako globalno tako i lokalno.

“Koje u mnogome doprinose narušavanju osnovnih ljudskih prava transrodnih osoba, kako u opštem građanskom setingu, tako i u kontekstu zdravstvene zaštite i legislative”, dodaje se u saopštenju KCCG.

Iz te tdravstvene ustanove su istakli da je zbog toga podrška vidljivosti i pravima trasrodnih osoba posebno važna.

KCCG, kako su kazali, podržava stavove Svjetske medicinske asocijacije i zalaže se protiv svih praksi koje narušavaju ljudsko dostojanstvo, podcrtavajući tako svoju odgovornost da doprinese zdravlju i dobrobiti populacije kojoj pruža usluge i društva u cjelini, uključujući i buduće generacije.

“Svjetska medicinska asocijacija, čija je Crna Gora punopravna članica, naglašava da svako ima pravo da odredi svoj rod”, naveli su iz KCCG.

Oni su podsjetili da su ljekari, u skladu sa Kodeksom medicinske etike i deontologije crnogorske Ljekarske komore, dužni da poštuju prava, slobode, autonomiju i ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka, vodeći se principima dobročinstva, nanošenja najmanje štete i principima pravičnosti.

Kako su naveli iz KCCG, podrška pravu čovjeka na dostojanstvo i autonomno odlučivanje, u skladu sa međunarodnim konvencijama i dobrom praksom Svjetske medicinske asocijacije, uključuje i podršku pravu na samoodređenje i samoidentifikaciju u odnosu na rod.

Iz KCCG su poručili da, vodeći se navedenim principima, podržavaju donošenje Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja.

„Koji podrazumijeva da je prilikom donošenja odluke o zahtjevu za promjenu oznake pola u matičnom registru rođenih, zabranjeno tražiti da lice koje je podnijelo zahtjev obavlja medicinske preglede ili pruža dokaze o obavljenim medicinskim pregledima i intervencijama“, dodaje se u saopštenju.

Kako su kazali iz KCCG, do sada primjenjivana pravna praksa o promjeni oznake pola u dokumentima za transrodne i rodno različite osobe podrazumijevala je neophodne medicinske procedure takozvane kompletne tranzicije, odnosno potpunog prilagođavanja pola rodnom identitetu.

Oni su naglasili da Svjetska medicinska asocijacija naglašava stav da nijedna osoba, bez obzira da rod, ne smije biti podvrgnuta prinudnoj sterilizaciji.

“Što uključuje i sterilizaciju kao preduslov za promjenu oznake pola u zvaničnim dokumentima”, ističe se u saopštenju KCCG.

Dodaje se da su takvi oblici prisilne ili prinudne sterilizacije, prema načelima Ujedinjenih nacija (UN), kršenje osnovnih ljudskih prava, uključujući prava na zdravlje i privatnost, kao i kršenje prava na zaštitu od mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja.

Iz KCCG su poručili da, u skladu sa važećim međunarodnim kodeksima medicinske etike i standardima ljudskih prava, osuđuju svaki oblik diskriminacije, stigmatizacije i nasilja.

“Svoja medicinska znanja koristimo u borbi protiv predrasuda u ovom pogledu, aktivno doprinosimo dobrobiti i napretku zajednice u kojoj živimo i djelujemo, podržavajući pravo svakog građanina na samoodređenje, uključujući i samoodređenje po pitanju rodnog identiteta”, naglasili su iz KCCG.

