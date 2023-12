KCCG: Poboljšan kvalitet zdravstvenih usluga i dijagnostike za pacijente

Podgorica, (MINA) – Centar za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku (CKLD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) je u ovoj godini uveo brojne nove dijagnostičke procedure zbog čega je poboljšan kvalitet zdravstvenih usluga i dijagnostike za pacijente, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su naveli da CKLD posljednje tri godine intenzivno radi na unaprjeđenju procesa rada.

Kako su kazali, modernizovanjem Centra prije dvije godine stekli su se uslovi za unaprjeđenje laboratorijske dijagnostike, zahvaljujući zalaganju i stručnosti kadra, kao i novim tehnologijama.

“U godini koja je na izmaku CKLD je uveo brojne nove dijagnostičke procedure što je rezultiralo poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga i dijagnostike za pacijente”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su implementirane nove metode ispitivanja, uvedeni brojni novi testovi i primijenjeni standardi dobre laboratorijske prakse.

Iz KCCG su rekli da je prvi put implementirana HPLC /High Performance Liquid Chromatography/ metodologija rada, koja predstavlja zlatni standard u laboratorijskoj dijagnostici, a sa njom su uvedeni i novi parametri.

Kako su naveli, u nove parametre koji su uvedeni spadaju i metanefrini iz urina, kateholamini u plazmi i u urinu, vanilmandelična i homovanilična kiselina iz urina, kao i 5-hidroksiindolsirćetna kiselina u urinu.

Iz KCCG su kazali da su uvedeni i parametri serotonina u urinu, uroporfirina I, koproporfirina I i III, vitamina B1 i B6,kao i ljekova antiepileptika i neuroleptika.

“Započeta je implementacija i razvoj oblasti farmakogenomike sa individualizacijom terapije”, kaže se u saopštenju.

Farmakogenomika, kako je pojašnjeno, proučava vezu između genske predispozicije nekog pojedinca i njegove sposobnosti da metaboliše neki lijek i pomaže razumijevanju zašto neke osobe imaju odgovor na primijenjene ljekove, a druge ne, zašto neke osobe trebaju više ili niže doze za postizanje optimalnog terapijskog odgovora.

„A može upozoriti i na bolesnike koji neće odgovoriti na terapiju, odnosno, na one u kojih se mogu pojaviti toksične nuspojave”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je prvi put odrađen genski polimorfizam enzima CYP2C9 kod pacijenata oboljelih od sekundarne progresivne multiple skleroze koji su kandidati za terapiju lijekom Siponimodom, a uvedene su i analize za monitoring terapije ljekovima Vankomicin, Amikacin, Gentamicin i Digoxin.

Kako su kazali iz KCCG, uvedene su i analize markera srčane ishemije i markera dijabetesa koji se koristi za praćenje terapije dijabetesa kada nije moguće određivati Hb A1c, a realizovane su i strategije implementacije neonatalnog skrininga sa obezbjeđivanjem testova i nove opreme i proširenja postojeće palete za skrining na urođeni hipotireoidizam.

“Sa dodatnim analizama za otkrivanje cistične fibroze, fenilketonurije i kongenitalne hiperplazije nadbubrežne žlijezde i ustupanje rada neonatalnog skrininga Centru za laboratorijsku dijagnostiku Instituta za bolesti djece KCCG”, kazali su iz te zdravstvene ustanove.

Kako su naveli, implementirana je automatizovana identifikacija osobe koja vrši uzorkovanje pacijenta, bilježenje vremena uzorkovanja na ambulantnom prijemu CKLD-a.

Iz KCCG su rekli da se kontinuirano radi na na akreditaciji CKLD, kao i da se realizije projekat kontrole kvaliteta predanalitičke faze.

Prema njihovim riječima, implementira se i statistički softver MedCalc, kao i automatizovano mjerenje brzine sedimentacije na analizatoru Lena-Linear.

