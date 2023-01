Kandidati za v.d. VDT-a da dostave biografije u roku od sedam dana od poziva

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) uputiće poziv osobama zainteresovanim za poziciju vršioca dužnosti (v.d.) vrhovnog državnog tužioca (VDT) da u roku od sedam dana od objavljivanja poziva dostave radnu biografiju.

Iz TS-a saopšteno je da je odluka o tome donijeta na sjednici Savjeta, kojom je predsjedavala v.d. VDT-a Maja Jovanović.

Zainteresovani kandidati biografije mogu dostaviti elektronskim putem na adresu TS-a – [email protected]

Iz TS-a kazali su da je rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Baru Radovan Đurišić predstavio rezultate rada i izazove sa kojim se suočava to tužilaštvo.

“Na sjednici je, takođe, rukovodilac ODT-a u Ulcinju Vladimir Savović upoznao članove Savjeta sa načinom rada, rezultatima i izazovima tog tužilaštva”, navodi se u saopštenju.

Iz TS-a su rekli da je obavljen intervju sa kandidatkinjom prijavljenom na javni oglas za izbor rukovodioca ODT-a na Cetinju.

Savjet je, kako su naveli, razmotrio 11 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

