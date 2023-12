Kalaj i Vujačić dobitnici Oktoiha

Podgorica, (MINA) – Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore David Kalaj i nastavnica fizike u nikšićkoj Gimnaziji „Stojan Cerović“ Ana Vujačić ovogodišnji su dobitnici državne nagrade “Oktoih”.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija objasnili su da je odluka o dodjeli nagrade donešena na osnovu broja bodova u skladu sa Pravilnikom.

Kako su rekli, odluku je donio u sastavu predsjednik Milivoje Radović i članovi Martin Ćalasan, Sanja Ognjanović, Mirsada Šabotić i Nenad Vujadinović.

“Na poziv za dostavljanje prijedloga za dobitnike Državne nagrade Oktoih u ovoj godini pristiglo je sedam prijedloga za pojedince – šest za dodjelu nagrade nastavniku i jedan za dodjelu nagrade akademskom osoblju”, kaže se u saopštenju.

Nagrada „Oktoih“ dodjeljuje se građaninu Crne Gore ili pravnom licu koje ima sjedište na crnogorskoj teritoriji za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i učeničkog i studentskog standarda.

Iz Ministarstva su rekli da će ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović 17. januara naredne godine dobitnicima uručiti državnu nagradu „Oktoih“, koja se sastoji od plakete, diplome i novčanog dijela.

