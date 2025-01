Jovanović: Proglasiti vanredno stanje u Budvi

Budva, (MINA) – Nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović pozvao je večeras predsjednike države, Vlade i parlamenta, Jakova Milatovića, Milojka Spajića i Andriju Mandića, da proglase vanredno stanje u Opštini Budva.

On je na konferenciji za medije povodom dešavanja u Skupštini opštine (SO) Budva, kazao da je upad u salu SO potpomognut od organa bezbjednosti.

Jovanović je rekao da je situacija u Opštini Budva alarmantna i vanredna i da ona zahtijeva da Savjet za odbranu i bezbjednost donese odluku o vanrednom stanju.

“Danas smo imali upad bezbjednosno interesantnih osoba i predstavnika prekršilaca zakona u lokalni parlament, organizovan od strane Demokratske Crne Gore i Nove srpske demokratije (NSD)”, rekao je Jovanović, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da je u SO Budva na sceni talačka kriza jer bezbjednosno interesantne osobe drže dio odbornika kao taoce u opštinskoj zgradi.

On je rekao da Uprava policije mora hitno da reaguje, navodeći da do tad nema nastavka sjednice.

“U ovakvom stanju koje je vanredno, nemoguće je djelovati ako ne reaguje Uprava policije”, rekao je Jovanović.

On je kazao da je državni vrh, uz ministra unurtašnjih poslova i direktora Uprave policije, Danila Šaranovića i Lazara Šćepanovića, odgovoran za dalja dešavnja u Budvi.

“Ako policija ne reaguje onda je jasno da je pod političkom kontrolom Demokratske Crne Gore”, rekao je Jovanović.

On je kazao da NSD i Demokratska Crna Gora žele da spriječe formiranje vlasti u Budvi.

“Očigledno NSD i Demokratska Crna Gora žele da spriječe zaokruživanje izborne volje građana Budve i konstituisanje lokalnog parlamenta”, rekao je Jovanović.

On je ranije, u saopštenju dostavljenom medijima, kazao da Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ne reaguju na terorizam u opštini Budva.

Kako je rekao, nasilan upad u salu SO Budva, koji je organizovala budvanska NSD, ima punu logistiku Demokratske Crne Gore koja upravlja resorom UP i MUP.

“Neidentifikovana lica sa kapuljačama, među kojima ima i dobro poznatih prekršioca zakona, upala su uz lomljenje glavnih vrata i požarnog ulaza”, rekao je Jovanović.

Prema njegovim riječima, i pored podnešene krivične prijave Odeljenju bezbjednosti i dalje se ne reaguje iako se veći broj neidentifikovanih osoba nalazi u sali skupštine i vrše opstrukciju da sjednica ne može da se nastavi.

“Sprečavanjem rada lokalnog parlamenta i konstitutivne sjednice sprečava se uspostavljanje rada predstavničkog organa i klasičan je čin terorizma na organizovan način”, kazao je Jovanović.

On je poručio da prisustvo bezbjednosno interesantnih osoba u sali Skupštine, kao i u neposrednoj blizini zgrade opštine na više lokacija drže opštinu u talačkoj situaciji dok nadležni državni organi ne reaguju i ne sprečavaju dalju eksalaciju nasilja.

“Sve što se u narednim satima i danima bude dešavalo u ovoj situaciji direktna je odgovornost ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, kao i Alekse Bečića i Andrije Mandića”, zaključio je Jovanović u saopštenju.

