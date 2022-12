Jovanović naložila preispitivanje postupanja državnog tužioca

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović naložila je preispitivanje postupanja državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici u predmetu koji se odnosi na postavljanje eksplozivne naprave u dvorište porodične kuće načelnika Istražnog zatvora Predraga Spasojevića.

Iz kabineta Vrhovnog državnog tužilaštva saopšteno je da je Jovanović zatražila od rukovodioca ODT u Podgorici da povodom tog predmeta hitno preduzme mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

„Jovanović je istovremeno od rukovodioca ODT Podgorica zatražila da preispita rad postupajućeg i dežurnog državnog tužioca u tom predmetu i da o preduzetim radnjama i utvrđenim činjenicama bude informisana u najkraćem roku“, navodi se u saopštenju.

