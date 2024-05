Jovanović: Lista Budva naš grad najjača politička opcija u budućem sazivu parlamenta

Podgorica, (MINA) – Lista “Budva naš grad” osvojila je devet mandata na izborima u Budvi, rekao je nosilac liste Nikola Jovanović i proglasio izbornu pobjedu.

On je rekao da je koalicija “Za budućnost Budve” osvijila devet mandat, Demokratska Crna Gora četiri mandata, Demokratska partija socijalista sedam mandata.

Prema riječima Jovanovića, Pokret Evropa sad osvojio je dva mandata, Građanski pokret URA i koalicija Socijaldemokratske partije, Libralne partije i Socijaldemokrata po mandat.

Jovanović je kazao da je lista “Budva naš grad” najjača politička opcija u budućem sazivu parlamenta.

“Jer prema raspodjeli u koaliciji “Za budućnost Budve” Novoj srpskoj demokratiji pripadaju četiri, Demokratskoj narodnoj partiji dva, Socijalističkoj narodnoj partiji i Pokretu za promjene po mandat, što znači da smo duplo jači od bilo kojeg politčkog subjekta”, poručio je Jovanović.

