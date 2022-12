Jovanović i Novović u parlamentu o korupciji i kriminalu

Podgorica, (MINA) – Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće danas kontrolno saslušanje vršiteljke dužnosti vrhovnog državnog tužioca Maje Jovanović i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića o borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala.

Članovi Odbora će o tome raspravljati na osnovu Posebnog izvještaja o radu u oblasti borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala.

“Poseban izvještaje je dostavljen parlamentu na osnovu Zakona o Državnom tužilaštvu”, kaže se u sazivu za sjednicu.

Sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe počeće u deset sati u crnogorskom parlamentu.

