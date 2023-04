Jovanović: Božoviću onemogućeno da se brani

Podgorica, (MINA) – Predsedniku Opštine Budva Milu Božoviću onemogućeno je da se brani, a njegovo hapšenje je politička montaža, kazao je predsjednik Skupštine Opštine Budva Nikola Jovanović.

Božović je uhapšen 13. aprila zbog sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako prenosi portal RTV Budva, građani su večeras na sat i po blokirali kružni tok na ulazu u taj grad u znak podrške Božoviću.

Tokom protesta okupljeni su uzvikivali parole “Sloboda” i “Svi smo mi Milo”.

Jovanović je, obraćajući se okupljenim građanima, rekao da će biti tu dok Božović ne izađe iz pritvora.

“Božoviću je onemogućeno da se brani. Ovo je politička montaža”, rekao je Jovanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS