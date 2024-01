Joković: U četvrtak krizni plan za afričku kugu svinja

Podgorica, (MINA) – Sistem u Crnoj Gori nije zakazao u slučaju afričke kuge svinja, ocijenio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, navodeći da će na sjednici Vlade u četvrtak biti donesen krizni plan.

Joković je, na konferenciji za novinare, istakao da se bolest nije pojavila ni kod jedne domaće životinje, prenosi Portal RTCG.

“Sistem nije zakazao, jedini smo u regionu da nije bilo prenošenja na domaće životinje. Da li ćemo imati posljedica, imaćemo“, naveo je Joković.

Vlada i Ministarstvo će, kako je poručio, preduzeti sve mjere da bolest ne pređe na domaće životinje.

„Ogromne su štete u Srbiji i Hrvatskoj. Ako se pojavi na farmama, ono što je definitivno je da se svaka životinja mora uništiti, i vjerujem da će država naći sredstva da to isplati”, kazao je Joković.

On je apelovao na farmere da osiguraju imovinu i slušaju savjete struke.

Direktor Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković rekao je da su prošle godine za jedan dan analizirali sve uzorke.

“Namirnice se analiziraju. Periodično se pronalaze štetne materije”, kazao je Đaković.

On je podsjetio da se afrička kuga ne može prenijeti na čovjeka.

