Joković: Neophodno što prije formirati skladnu vlast u Andrijevici

Podgorica, (MINA) – Građani Andrijevice su na jučerašnjim izborima potvrdili da lista Socijalističke narodne partije (SNP) i Demokrata garantuje sigurnost i prosperitet andrijevačkoj opštini, ocijenio je lider SNP-a Vladimir Joković.

On je u izjavi dostavljenoj medijima naveo da je sada neophodno što prije formirati vlast koja će biti skladna i koja će obezbijediti nastavak dobrog razvoja Andrijevice i u infrastrukturi, i u kvalitetnom funkcionisanju lokalne uprave.

„Vlast koja će biti u svakom momentu transparentna, gdje će svaki građanin moći da iskaže i svoje nezadovoljstvo i da bude saslušan“, istakao je Joković.

Zato je, kako je naveo, bitno da građani Andrijevice, zajedno sa budućom lokalnom vlašću, daju puni doprinos ekonomskom i duhovnom jačanju Vasojevića.

„A posebno zaustavljanju iseljavanja lokalnog stanovništva“, dodao je Joković.

