Jokić: Formiraćemo koalicionu vlast u Kotoru bez problema

Podgorica, (MINA) – Koalicija Demokrata i Pokreta Evropa sad osvojila je na izborima u Kotoru deset mandata, saopštio je nosilac koalicione liste Vladimir Jokić i dodao da mogu bez problema formirati koalicionu vlast u toj opštini.

Jokić je, na konferenciji za novinare, rekao da je na današnjim lokalnim izborima Demokratska partija socijalista osvojila takođe deset mandata.

Prema njegovim riječima, Grbaljska lista, Za budućnost Kotora i lista “Demokratska alternativa- dr Davor Kumburović – Da se kotor pita” osvojile su po tri mandata.

Jokić je dodao da je Evropski savez osvojio dva mandata, a Hrvatska građanska inicijativa i Kotorski pokret po jedan.

„Ovo znači da lista koju sam predvodio ima mogućnost da formira koalicionu vlast u Kotoru bez problema“, rekao je Jokić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS