Johanis: Crna Gora važan partner koji doprinosi stabilnosti regiona

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je važan partner Rumunije, koji značajno doprinosi stabilnosti Zapadnog Balkana, kazao je rumunski predsjednik Klaus Johanis i poručio da Bukurešt snažno podržava evropski put Crne Gore.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se danas u predsjedničkoj palati Kotroćeni u Bukureštu sa Johanisom, na čiji poziv boravi u zvaničnoj posjeti Rumuniji.

Kako je saopšteno iz kabineta Milatovića, tokom sastanka je istaknuta važnost savezništva Crne Gore i Rumunije u okviru NATO-a i iskazana potpuna posvećenost dvije zemlje zajedničkom sagledavanju regionalnih bezbjednosnih izazova.

Johanis je naglasio da zvanični Bukurešt snažno podržava evropski put Crne Gore.

On je dodao da je Crna Gora važan partner koji značajno doprinosi stabilnosti Zapadnog Balkana.

Milatović je naveo da proces evropske integracije predstavlja prioritet crnogorske vanjske politike.

On je rekao da očekuje da će Crna Gora do 2028. godine postati punopravna članica Evropske unije (EU) čemu je, kako je kazao, u potpunosti posvećen njegov petogodišnji mandat.

Milatović je zahvalio Johanisu na kontinuiranoj podršci Rumunije evropskom putu Crne Gore i podsjetio na rezultate koje je Crna Gora postigla u prethodnom periodu na polju jačanja vladavine prava i nezavisnosti institucija, a u cilju ubrzanja integracionog procesa naše zemlje.

“Obostrano je izražen interes za jačanje ekonomske saradnje, posebno kroz povećanje obima rumunskih investicija i ukazan je prostor za snaženje saradnje u oblasti obrazovanja, turizma i informacionih tehnologija”, navodi se u saopštenju.

Milatović je podsjetio da je Crna Gora zainteresovana za učešće u Inicijativi tri mora.

Prema njegovim riječima, evropske regionalne platforme koje okupljaju geografski bliske zemlje i promovišu ekonomski rast i saradnju u oblastima transporta, energetike i digitalne povezanosti, predstavljaju pouzdan model zajedničke evropske budućnosti.

U saopštenju se navodi da je održan i bilateralni sastanak delegacija dvije države.

“Tokom kojeg su potvrđeni prijateljski i saveznički odnosi Crne Gore i Rumunije, a teme razgovora bile su jačanje političkih i ekonomskih veza dvije zemlje”, kaže se u saopštenju.

Milatović će se, kako je najavljeno, tokom zvanične posjete Rumuniji sastati sa premijerom Marćelom Ćolakuom, predsjednikom Senata Rumunije Nikolaem Ćukom i predsjednikom Predstavničkog doma Alfredom Simonisom.

