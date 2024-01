Joanikije: Crkva se ne miješa u državna pitanja

Podgorica, (MINA) – Optužbe da se Srpska pravoslavna crkva (SPC) miješa u državna pitanja u Crnoj Gori nijesu osnovane, poručio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

On je, u božićnom intervjuu za Televiziju Crne Gore, kazao da je zadatak Crkve da reaguje na nepravde u društvu, i da se u svim civilizovanim državama očekuje se da se oglašava po nekim pitanjima.

„Ne može biti da jedna ustanova, koja ima toliko broj sveštenstva i vjernika, da se njen glas ne čuje, makar povremeno. Čini mi se da nemamo puno razloga da reagujemo, a ako bude trebalo reagovaćemo“, kazao je Joanikije, prenosi Portal RTCG.

Kako je naveo, Crkva reaguje u momentima kada su ugrožene tradicionalne vrijednosti i javni moral, kao i na nepravde u društvu.

„U civilizovanim zemljama očekuje se da se crkva oglašava po nekim pitanjima. U jednom trenutku bili smo prinuženi da se bavimo dnevnom politikom, i da je potisnemo iz naše kuće“, kazao je Joanikije.

Prema njegovim riječima, Srbi i Crnogorci u Crnoj Gori su braća i to je svima jasno.

„Mi primamo sve, ne pitajući ko je ko. Ne želimo da se mijenja istorija i tradicija, imamo toliko veliko nasljeđe i moramo da ga čuvamo. Kulturološki i duhovni identitet čuvamo, ne namećemo ga nikome, ali ne želimo da se nipodaštava, krivotvori i kvari“, naglasio je Joanikije.

Na pitanje da li SPC dopirinosi pomirenju, on je kazao da je izuzetno važno to što je Mitropolija uvijek podizala svoj glas, kada su u pitanju problemi koji zahvataju cijelo društvo, poštujući tradiciju i identitete svih vjera.

Joanikije je ocijenio i da je njihovo pravo vraćanje vjeronauke u škole i vjerske službe u vojsku.

Kako je naveo, to je NATO standard i Vojska Crne Gora treba da ima vojnu službu i vojne svještenike, ali još nema nikakvog pomaka u tom smislu.

“Naše je pravo i da sveštenstvo ima bolje uslove kada posjećuju bolesnike u bolnicama. U Kliničkom centru imamo veliko razumijevanje, ali nemamo kapelu, to su neke stvare na kojima bi trebalo da se radi i podsjećaćemo državu na naša prava i njene obaveze“, rekao je Joanikije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS