Janović i Adžić napustili sjednicu Odbora

Podgorica, (MINA) – Poslanici Građanskog pokreta URA i Demokratske partije socijalista, Filip Adžić i Nikola Janović, napustili su sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu, jer nije otvorena za javnost.

Odbor za bezbjednost i odbranu obavlja kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića o imenovanju vršioca dužnosti direktora Uprave policije i posljedicama na sistem bezbjednosti u Crnoj Gori.

Adžić je kazao da danas svjedoče još jednom netransparentnom procesu i ponižavanju i Skupštine i Odbora za bezbjednost i odbranu.

„Čekali smo četiri mjeseca da saznamo istinu, da javnosti predstavimo ono što su propusti i uništavanje institucija, gaženje zakona i procedura“, naveo je Adžić.

On je rekao da su kolege iz parlamentarne većine, “na preporuku vjerovatno Spajića i Šaranovića”, odlučili da sjednicu zatvore za javnost.

„Poslije toliko vremena, kada je javnost konačno trebalo da sazna punu istinu, do detalja da razobličimo pokušaj da se još jednom uništi sektor bezbjednosti, da se sprovede samovolja pojedinaca, oni su odlučili da sve to sakriju, da nastave netransparentnost u radu“, dodao je Adžić.

On je kazao da je najmanje što je trebalo da se desi to da javnost bude u potpunosti upoznata i da građani saznaju zašto se pribjeglo nezakonitom rješenju, zašto se na taj način pokušalo uticati na rad Uprave policije i koji su bili motivi.

„Mislim da je danas bilo vrijeme da pokažemo da smo mi kao opozicija uspjeli u naumu da odbranimo i Upravu policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova i sektor bezbjednosti, ali da neko i dalje želi da urušava tu instituciju i zaustavi ruku pravde“, rekao je Adžić.

On je dodao da su, ipak, pokazali da je to nemoguće, da unutar Uprave policije postoje hrabri profesionalci, pojedinici koji nijesu postustali pred onim što je njihova obaveza – da se bore protiv kriminala i korupcije.

„Mi ćemo uvijek biti tu da im damo podršku i do kraja razobličimo ovakvo djelovanje Vlade“, naveo je Adžić.

Upitan zbog čega smatra da je postavljenje Aleksandra Radovića bilo nezakonito, on je rekao da je najvažnije ono što je rekao Upravni sud.

„Donijeli su odluku i poništili rješenje kojim je (Zoran) Brđanin smijenjen. Jasno je da i unutar Upravnog suda, ja sam to više puta govorio, postoje ljudi koji žele da vode politiku Vlade“, dodao je Adžić.

On je naveo da je po Ustavu za unutrašnju i spoljnu politiku zadužena Vlada.

„Neko danas želi da sudovi vode unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore“, rekao je Adžić i dodao da smatra da to nije dobar put.

Janović je kazao da misli da je sramota, nakon što čekaju šest mjeseci na kontrolno saslušanje, da se sjednica mora odvijati iza zatvorenih vrata.

„Postoje neki dokumenti koji su označeni stepenom tajnosti, ali o njima svakako ne bismo raspravljali u javnom dijelu“, naveo je Janović.

On smatra da je bilo elementarno korektno da građani čuju o čemu se radilo.

U međuvremenu, kako je dodao, stigla je i presuda Upravnog suda.

„Koja je po ko zna koji put vratila Brđanina na mjesto direktora policije, tako da se postavlja logično pitanje da li je Vlada sposobna da postavi jedno imenovanje, a da to bude urađeno u skladu sa zakonom“, naveo je Janović.

On je ocijenio da je parlamentrana većina danas očigledno željela da izbjegne „posipanje pepela“ nakon marta i te sjednice.

To, kako je rekao Janović, govori o transparentnosti ove Vlade.

On je kazao da će sjednica vjerovatno biti bez zaključaka.

„Tu će da se ispričaju i vjerovatno pomire. Ostaje jedna gorčina, jer javnost mora da zna, radi se o našem bezjednosnom sektoru“, naveo je Janović.

