Janović: Aktuelna vlast personifikacija nestabilnosti

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je prijeko potrebna politička volja, znanje, iskustvo i stabilnost, kojih nije bilo u proteklom periodu, poručio je funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Janović, navodeći da je aktuelna vlast personifikacija nestabilnosti.

Janović je kazao da će, kada neki budu više voljeli Crnu Goru nego što mrze nekoga, doći do pomirene Crne Gore u kojoj neće biti bitno ko je koje nacionalnosti i kako se ko zove.

On je rekao da je bilo teških trenutaka i situacija iz kojih treba izvući pouke.

„Mi jedino možemo i moramo zajedno. Skloni smo podjelama, ali moramo shvatiti da treba da živimo jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih“, istakao je Janović

Prema njegovim riječima, važno je da akteri na političkoj sceni te poruke stalno šalju građanima.

„Ukoliko budemo to radili, da pokazujemo ne samo deklarativno nego i djelima, onda ćemo imati Crnu Goru kakva ona zaista treba da bude – prosperitetna država, koja sa svim svojim različitostima lijepo zna da funkcioniše i da se svi zajedno negdje radujemo uspjesima koje naša država ostvaruje na svakom planu”, poručio je Janović.

On je ocijenio da je Crnoj Gori prijeko potrebna politička volja, znanje, iskustvo i stabilnost, kojih, kako je rekao, nije bilo u proteklom periodu.

“Mi smo bili država koja je trebalo da bude prva naredna članica EU, a ipak nijesmo uspjeli da prevaziđemo te neke stvari koje su bile potrebne. Postavlja se pitanje koliko je tu bilo političke volje da se sve uradi, jer nemoguće da su već tri godine nama izvještaji Evropske komisije sve gori”, naveo je Janović.

On je kazao da je pitanje koliko se želi raditi u javnom interesu, a koliko prevladavaju uskopartijski interesi.

Janović je rekao da su prethodne tri godine i dvije vlade pokazale da je dosta eksperimenata.

„Sve ono što se pričalo u predizbornoj kampanji da treba što prije da se uspostavi stabilna vlada koja će da nastavi reforme, od toga vidimo da nema ništa. Nije im očigledno neka žurba, već se pokušava nekom alhemijom doći do većine. I svi smo svjesni da to ne može da potraje”, istakao je Janović.

Prema njegovim riječima, kada se govori da bez nekoga nema stabilnosti, onda taj neko mora da ima argumente, odnosno rezultate na osnovu kojih bi moglo da mu se vjeruje.

“Kada govorimo o koaliciji iz koje dolazim i tog nekog perioda jasno je što znači stabilnost. To znači da je sačuvan građanski mir devedesetih, da je ostvarena ekonomska održivost, da je obnovljena nezavisnost, da nije bilo ni primisli o bankrotu ili problemima te vrste”, rekao je Janović.

On je kazao da je moglo bolje i da je bilo ljudi koji nijesu radili kako treba.

“Ali onda su ove tri godine stvari trebale da budu drugačije ako nešto nije valjalo u prethodnom periodu, a ne da bude gore od toga i da se neki problemi koji su bili prije sada samo udesetostruče“, rekao je Janović.

On je kazao da je aketualna vlast personifikacija nestabilnosti.

Janović je naveo da je Crna Gora prethodne dvije godine bila kompromitovana sa nekim podacima kada su u pitanju NATO partneri.

„Jesmo li dobili najgori mogući izvještaj od kad postoje izvještaji Evropske komisije – jesmo. Jesu li te neke građanske vrijednosti na kojima počiva Crna Gora stalno bile u nekom izazovu i bile pod nekakvim testom – jesu”, rekao je Janović.

On je dodao da “ne može baš svako da priča da bez njega nema stabilne vlade”.

