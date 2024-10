Jačanje zaštite granica i upravljanje migracijama ključno za bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Jačanje zaštite granica i upravljanja migracijama postaje ključno za bezbjednost i stabilnost Crne Gore i Evropske unije (EU), kazao je ambasador EU u Podgorici Johan Satler.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjh poslova (MUP), to kazao na ceremoniji postavljanja kamena temeljca za budući administrativni objekat MUP-a, namijenjen Sektoru granične policije.

„Dok se suočavamo s globalnim bezbjednosnim izazovima, jačanje zaštite granica i upravljanja migracijama postaje ključno za sigurnost i stabilnost Crne Gore i EU“, rekao je Satler.

Prema njegovim riječima, projekat nije samo ulaganje u infrastrukturu, već i u budućnost Crne Gore.

„Čime se osigurava transparentno upravljanje njenim granicama, a prema evropskim standardima, vitalni korak na njenom putu prema punopravnom članstvu u EU”, kazao je Satler.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da je zadovoljan zbog početka projekta koji će unaprijediti bezbjednost na crnogorskim granicama i omogućiti bolje uslove za rad službenika granične policije.

Kako se navodi u saopštenju, Šaranović je zahvalio Delegaciji EU i Međunarodnoj organizaciji za migracije koji svojim angažmanom doprinose sprovođenju te aktivnosti.

Ona, kako je dodao, predstavlja jednu od najznačajnijih u okviru projekta “Individualna mjera za jačanje kapaciteta integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori” koji se realizuje iz sredstava EU u iznosu od 15 miliona EUR.

Šaranović je rekao da je uvjeren da će se, kroz nastavak intenzivne partnerske saradnje, unaprijediti i sistem elektronskog nadzora državne granice i poboljšati operativni kapaciteti granične policije, a u krajnjem uvesti elektronski sistem za identifikaciju i registraciju migranata.

“Sve navedeno dodatno će ojačati borbu protiv ilegalnih migracija i podržati naše napore na polju prevencije i sprovođenja istraga, posebno kada je u pitanju prekogranični organizovani kriminal”, istakao je Šaranović.

Šef misije Međunarodne organizacije za migracije Vladimir Gjorgjiev istakao je da budući Nacionalni koordinacioni centar, koji će biti smješten u sklopu novog administrativnog objekta, predstavlja simbol saradnje i partnerstva između Crne Gore i EU.

Kako je dodao Nacionalni koordinacioni centar je ključni korak ka daljem unapređenju upravljanja migracijama.

Gjorgijev je, kako se navodi u saopštenju, pohvalio napore MUP-a na postizanju značajnih rezultata u ovoj oblasti, uz podršku evropskih partnera.

„Crna Gora zaslužuje da ostvari svoj san, a to je EU“, naglasio je Gjorgijev.

