Jačanje crnogorskog kokusa za snažniju podršku SAD-a Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Jačanje crnogorskog kokusa u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) veoma je značajno, jer omogućava bolju komunikaciju i koordinaciju sa američkim zakonodavcima, čime se dodatno snaži podrška SAD-a Crnoj Gori, ocijenili su ministar pravde Andrej Milović i kongresmenka Čeli Pingri.

Iz Ministarstva pravde saopštili su da su Milović i Pingri, koja je ko-predsjednica crnogorskog kokusa u Kongresu SAD-a, održali otvoren i veoma srdačan sastanak.

Na sastanku su, kako su naveli iz tog Vladinog resora, razgovarali o planovima za jačanje crnogorskog kokusa u američkom Kongresu.

Iz Ministarstva su rekli da je Pingri predstavila svoje planove za jačanje crnogorskog kokusa i da je Milović obećao svaku potrebnu pomoć i podršku iz Crne Gore kako bi ti planovi bili uspješno realizovani.

„Milović i Pingri su se saglasili da jačanje crnogorskog kokusa u Kongresu ima veliki značaj za Crnu Goru, jer omogućava bolju komunikaciju i koordinaciju sa američkim zakonodavcima, čime se dodatno snaži podrška SAD-a našoj zemlji“, kaže se u saopštenju.

Kroz aktivan rad kokusa, kako je naglasila Pingri, povećava se svjesnost o važnim pitanjima za Crnu Goru, što snažno doprinosi jačanju ekonomskih, političkih i kulturnih veza između dvije zemlje.

Milović je zahvalio Pingri na njenom izuzetnom zalaganju i vođenju crnogorskog kokusa, ističući značaj njenog doprinosa jačanju bilateralnih odnosa između Crne Gore i SAD-a.

„On je detaljno informisao Pingri o napretku koji Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, s posebnim akcentom na reforme pravosuđa i rad Ministarstva pravde na zadacima iz poglavlja 23 i 24“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u razgovoru razmotreni dosadašnji rezultati, ali i budući koraci u oblasti pravosudnih reformi, koji su od ključnog značaja za evropsku integraciju Crne Gore.

„Tokom sastanka, razmatrana su i aktuelna politička kretanja u Crnoj Gori, pri čemu su obje strane izrazile zajednički interes za stabilnost i prosperitet države“, kazali su iz Ministarstva pravde.

Milović je, kako su naveli iz tog resora, istakao važnost kontinuirane saradnje i podrške SAD-a u tom procesu.

„Ovaj susret je još jednom potvrdio čvrste i prijateljske odnose između Crne Gore i SAD-a, kao i obostranu posvećenost daljem unapređenju saradnje na svim nivoima“, rekli su iz Ministarstva.

Kako su kazali, Milović je, pored sastanka sa Pingri, učestvovao i na prestižnom Southeast Europe Transatlantic Economic forumu, gdje je u svojstvu jednog od glavnih govornika izložio viziju i napore Crne Gore u unapređenju pravosuđa i borbi protiv korupcije.

Milović je istakao da Crna Gora, kao mlada demokratska država, ulaže velike napore da osigura stabilnost, vladavinu prava i integritet institucija.

“Naša vizija je jasna – želimo da izgradimo društvo u kojem su pravda i jednakost temelji na kojima počiva svaki segment života“, poručio je Milović.

Na tom putu, kako je naglasio, nezavisno pravosuđe i borba protiv korupcije igraju ključnu ulogu.

Milović je dodao da je jedan od ključnih koraka na tom putu jačanje nezavisnosti pravosuđa.

On je kazao da Ministarstvo pravde preduzima kontinuirane napore da unaprijedi nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa, što su strateški ciljevi reforme pravosuđa za period od ove do 2027. godine

Kako je rekao, usvajanje Strategije reforme pravosuđa i pratećeg akcionog plana postavlja temelj za naredni četvorogodišnji period u izgradnji nezavisnijeg, odgovornijeg i efikasnijeg pravosudnog sistema.

U saopštenju se navodi da je Ministarstvo pravde pripremilo nekoliko nacrta zakona koji će poboljšati stanje u oblasti pravosuđa.

„Izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Zakona o Državnom tužilaštvu i Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu su ključne za unapređenje finansijske nezavisnosti sudija i tužilaca, smanjenje političkog uticaja i poboljšanje efikasnosti pravosudnog sistema“, kaže se u saopštenju.

Te izmjene su, kako je naglasio Milović, veoma važne za proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju i ispunjenje obaveza u pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

On je kazao da je, pored toga, Ministarstvo pravde pripremilo i nacrte zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o lobiranju i Zakon o sprečavanju korupcije.

„Predložene izmjene tih zakona će omogućiti efikasnije vođenje postupaka, bolje procesuiranje ratnih zločina, jačanje preventivnih mehanizama u borbi protiv korupcije i usklađivanje sa međunarodnim standardima“, rekao je Milović.

On je istakao da Crna Gora teži da bude pouzdan partner u euroatlantskoj zajednici, država u kojoj vladavina prava i pravda nijesu samo političke parole, već stvarnost.

