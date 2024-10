Izostaje sistemska reakcija Crne Gore na negativne strane uticaje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski zakoni i institucije trenutno nemaju nikakve mehanizme za prevenciju ili suzbijanje negativnih stranih uticaja, ocijenjeno je na okruglom stolu koji je organizovalo Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR).

Programski direktor UZOR-a Marko Pejović kazao je da su Crnu Goru savršenom zonom za negativne strane uticaje učinila i konstantna političko-vjerska previranja.

“Ali i hiperprodukcija onlajn medija koji nemaju nemaju transparentnu vlasničku i uređivačku strukturu, ali imaju jasnu političku agendu”, dodao je Pejović na okruglom stolu „Negativni strani uticaj: Da li je Crna Gora lak plijen za velike igrače?“.

Regionalni direktor za jugoistočnu Evropu Hans Seidel fondacije, Klaus Fiesinger, istakao je važnost evropskih integracija kao stabilizirajućeg faktora i borbe protiv antizapadnog uticaja.

“Evropska perspektiva je ključna za promovisanje demokratije, vladavine prava i napredak Crne Gore”, rekao je Fiesinger.

Na panelu “Između Istoka i Zapada” poslanik Demokratske partije socijalista, Nikola Rakočević, rekao je da pojedini djelovi vlasti, koristeći sofisticirane alate, blokiraju evropski put Crne Gore.

On je pojasnio razliku između uticaja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije (EU), koji je, prema njegovim riječima, “ono što smo tražili, dok s druge strane imamo ruski uticaj koji je malignog karaktera”.

Rakočević je istakao da Srbija može pozitivno uticati na privredne aktivnosti Crne Gore, ali je problem kada dođe do političkog uticaja.

Glavni pregovarač sa EU, Predrag Zenović, upitan da prokomentariše najavljeni predlog zakona o agentima stranog uticaja, koji je promovisala koalicija “Za budućnost Crne Gore”, kazao je da je to antievropska inicijativa od koje treba odustati što je prije moguće.

Savjetnik predsjednika Crne Gore, Dejan Vukšić, komentarišući to što prema istraživanju UZOR-a da 43,7 odsto građana smatra da politička situacija ide u pogrešnom smjeru, kazao je da su građani očekivali više od borbe protiv organizovanog kriminala, i da je zbog toga njihovo nezadovoljstvo veliko.

Zamjenica izvršnog direktora Centra za demokratsku tranziciju, Milena Gvozdenović, navela je da izbore u Crnoj Gori sprovodi politizovana administracija, da kampanje obiluju dezinformacijama i da nema podatke o transparentnom finansiranju.

Gvozdenović je rekla da loši zakoni u Crnoj Gori idu naruku negativnim finansijskim, političkim i medijskim uticajima i da se uprkos očiglednom miješanju Rusije i Srbije u izborne procese Crna Gora, država ponaša “kao da nema šta da brani”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS