Izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi nastavak urušavanja pravnog poretka

Podgorica, (MINA) – Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi nastavak je urušavanja pravnog i ustavnog poretka Crne Gore, ocijenio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković .

On je, na konferenciji za novinare, kazao da se Crna Gora nalazi u stanju potpunog bezvlašća i da je ono produkt rada antievropske parlamentarne većine, odnosno antievropske koalicije.

Živković je rekao da ne čudi sve što se dešava prethodnih mjeseci ili sedmica, ni to što je, kako je naveo, antievropska koalicija odabrala put političkog djelovanja koji je suprotstavljen Ustavu i pravnom poretku Crne Gore.

“Ne čudi ni ono što su u utorak uradili u Skupštini, kada su izglasali izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi koje su, pored izmjena zakona o predsjedniku, nastavak urušavanja pravnog i ustavnog poretka Crne Gore”, kazao je Živković.

On je rekao da premijera Dritana Abazovića ne zabrinjava to što se Crna Gora danas nalazi van evropskih tokova.

“On, očigledno, vrlo predano radi na tome da Crna Gora ne bude članica Evropske unije (EU) i dio evropskog sistema vrijednosti. Na tome radi i njegova politička struktura zastupljena u parlamentu”, naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, kolovođa čitavog procesa je Demokratski front.

Živković je kazao da u Crnoj Gori postoje evropski i antievropski blok.

Kako je naveo, antievropski blok sačinjen je od koalicije u parlamentu, koja je sinoć pokazala kako se djeluje i radi suprotno Ustavu i pravnom poretku, izglasavanjem izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi.

Te izmjene, kako je dodao Živković, usvojene su kako bi na silu preuzeli vlast u lokalnim samoupravama gdje su 23. oktobra održani izbori, a bez proglašenja konačnih rezultata.

“Jasno je da ovaj proces ide nezaustavljivo, da imamo nekontrolisanu većinu ili ljude koji nemaju nikakvog obzira prema onome što je pravni poredak Crne Gore”, kazao je Živković.

On je poručio da je jedino rješenje za izlazak iz krize da što prije dođe do izbora četiri sudije Ustavnog suda i organizovanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Živković je ocijenio da parlamentarna većina radi suprotno interesima 75 odsto građana koji podržavaju članstvo Crne Gore u EU.

„Na ovaj način Crna Gora neće ostvariti svoj kapitalni vanjskopolitički cilj, a to je članstvo u EU“, dodao je Živković.

On je pozvao sve političke aktere da još jednom utvrde metodologiju izbora sudija Ustavnog suda, odaberu četvoro najkvalitetnijih i dogovore održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

„Oni su jedino i najadekvatnije rješenje za izlazak iz političke krize i nestabilnosti, koja nas svakog dana sve više udaljava od EU“, naglasio je Živković.

Upitan da li su počeli razgovori oko imenovanja sudija Ustavnog suda, on je kazao da su u utorak imali Kolegijum i da je zaključeno da bi što prije trebalo da dogovore metodologiju.

Živković je rekao da će jedan od četiri kandidata biti iz reda manje zastupljenog naroda.

On je dodao da su se dogovorili da saslušanja kandidata ne traju dugo, kako bi što prije imali funkcionalan Ustavni sud.

Na pitanje da li će poslanici DPS-a prisustvovati plenarnim zasijedanjima i učestvovati u radu odbora, Živković je odgovorio da su imali jasan stav koji podrazumijeva neučestvovanje u radu plenuma i radnih tijela, isključivo zbog antiustavnog ponašanja parlamentarne većine.

„Imamo interesovanje prema radu Ustavnog odbora. Ukoliko dođemo do potrebnog konsenzus na Ustavnom odboru, a vjerujem da hoćemo, učestvovaćemo u radu plenuma i doprinijeti glasanju za izbor sudija“, poručio je Živković.

Upitan kako će DPS djelovati ako se izabere nova vlada, on je kazao da parlamentarna većina pokušava da oživi „političkog mrtvaca“.

„Zar bilo ko misli da na bazi onako donešenog zakonskog rješenja može da se formira neka parlamentarna većina koja bi Crnu Goru vodila putem prosperiteta“, naveo je Živković.

On je dodao da vjeruje da bi, i da se desi takva situacija, neko poslije pet ili šest dana podnio inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi.

Upitan hoće li djelovati vaninstitucionalno, Živković je rekao da će DPS biti podrška pokretu Ima nas, koji je, kako je dodao, obrazovan prevashodno zbog toga što se devastira ukupan sistem vrijednosti.

Na pitanje za kada je pomjeren rok za izbor lidera DPS-a, on je odgovorio da su razgovarali o tome na partijskim organima.

Živović je ponovio da su prije dvije godine donijeli odluku da se neposredno biraju čelne pozicije u partijskoj infrastrukturi.

„Očekuju nas predsjednički, a vjerujemo i parlamentarni izbori. Zbog složenosti ukupnog procesa veoma je važno da imamo partijsku organizaciju koja je, a čini mi se da jeste, pripremljena za sve te izbore, i da ipak sačekamo sa održavanjem izbora za lidera“, naveo je Živković.

DPS je, kako je kazao, u prethodnom periodu intenzivno komunicirao sa međunarodnim partnerima.

Živković je rekao da vrlo jasno i precizno čitaju poruke koje dolaze sa evropskih adresa.

„Ako se nastavi ovakvo postupanje, nema dileme da će Crna Gora ući u ozbiljan rizik da se zaustave pregovori sa EU“, naveo je Živković.

