Izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru pristupiti sistemski

Podgorica, (MINA) – Izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru treba pristupiti sistemski i kroz socijalni dijalog, a ne kroz ad hoc rješenja, poručili su iz Unije slobodnih sindikata (USSCG).

Iz USSCG dopisom su se obratili premijeru Dritanu Abazović povodom saznanja da je Vlada na sjednici održanoj 28. jula ove godine razmatrala i dala pozitivno mišljenje na Predlog izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Kako su naveli, Predlog izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru je kao takav ušao u skupštinsku proceduru i biće razmatran na plenumu zakazanom za 16. avgust tekuće godine.

„Ovo je još jedna u nizu ad hoc izmjena i dopuna tog zakonskog rješenja, koja se dešava uprkos tome što postoji saglasnost socijalnih partnera o nužnosti revizije cjelokupnog zakonskog teksta“, kaže se u saopštenju.

Iz USSCG rekli su da godinama unazad ukazuju na potrebu cjelovite revizije Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Oni su podsjetili da su prošle godine inicirali formiranje radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i dodali da je ta inicijativa dobila podršku Socijalnog savjeta.

Iz USSCG kazali su da je početkom aprila ove godine formirana mješovita radna grupa sa zadatkom da do kraja drugog kvartala ove godine sačini Predlog izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Kako su rekli, zbog ukupnih dešavanja na političkoj sceni, radna grupa je održala svega dva radna sastanka.

“Cijenimo da ćete nakon ovog obraćanja, u nizu prethodnih koje su uputili naši granski sindikati iz javnog sektora, preduzeti mjere iz svoje nadležnosti kako bi inicirali nastavak rada radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona, i kako bi se predlog zakona našao u skupštinskoj proceduri najkasnije do kraja četvrtog kvartala”, piše u dopisu.

Navodi se da su USSCG i njeni granski sindikati koji zastupaju interese zaposlenih u javnom sektoru i 43. Vladi izrazili zabrinutost povodom prethodnih izmjena i dopuna zakona, koje su u potpunosti poremetile odnose, posebno zarada u javnom sektoru.

Iz USSCG rekli su da su, imajući to u vidu, očekivali da će Vlada doprinijeti prevazilaženju problema i shvatiti značaj potrebe da se izmjenama Zakona pristupi sistemski i kroz socijalni dijalog, a ne kroz ad hoc rješenja.

