Izborni dan protekao uglavnom mirno

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u 14 opština u kojima su u nedjelju održani lokalni izbori protekao je bez većeg narušavanja javnog reda i mira i krivičnih djela protiv života i imovine, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da im je tokom izbornog dana prijavljeno 49 događaja u različitim opštinama, a koji su se odnosili na dešavanja u vezi sa izborima.

„Najviše prijava je zabilježeno u Šavniku 14 i Bijelom Polju 11“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, policiji u Zeti, Plužinama i Žabljaku nijesu prijavljivani događaji u vezi sa jučerašnjim lokalnim izborima.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici postupali u odnosu na sve prijavljene slučajeve, a sa događajima za koje su postojali osnovi sumnje da ima elemenata krivičnih djela upoznati su i nadležni tužioci.

„Policija je u Šavniku podnijela osam krivičnih prijava protiv 14 osoba (sedam krivičnih djela povreda prava glasanja i jedno krivično djelo sprječavanje održavanja glasanja), a u toku su i mjere i radnje sa nadležnim tužilaštvom u odnosu na jedan predmet“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, policija je u Baru, Kolašinu i Plavu u vezi tri događaja podnijela tri prekršajne prijave protiv tri osobe.

Ističe se da je Uprava policije, u cilju obezbjeđenja stabilnog javnog reda i mira i nesmetanog odbijanja izbornog procesa, u 14 opština, prije, tokom i nakon izbornog dana, redovno i vanredno angažovala 878 policijskih službenika iz svih operativnih struktura.

„Policijski službenici će i dalje postupati po eventualnim prijavama građana, preduzimati shodne mjere i radnje, samostalno i u saradnji sa nadležnim tužiocima“, poručili su iz policije.

Oni su se zahvalili građanima, kao i akterima društveno–političkog života koji su aktivnostima doprinijeli da izborni dan protekne mirno i bezbjedno.

