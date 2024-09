Izborna tišina u Podgorici i Kotoru

Podgorica, (MINA) – Izborna tišina uoči lokalnih izbora u Podgorici i Kotoru počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta sjutra, u 20 sati.

U Glavnom gradu pravo glasa ima 145.724 birača, a na izborima će učestvovati 13 lista.

U izbornoj trci biće koalicija Pokreta Evropa sad i Demokratske Crne Gore, kao i koalicija “Za Budućnost Podgorice” koju čine Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Socijalistička narodna partija, Ujedinjena Crna Gora, Radnička partija, Slobodna Crna Gora i Prava Crna Gora.

Na izborima će učestvovati i koalicija „Za bolju Podgoricu Jakov Milatović“ koju čine Pokret za Podgoricu, Građanski pokret URA i Pokret za promjene, zatim Demokratska partija socijalista, Bošnjačka stranka.

Za mjesto u lokalnom parlamentu boriće se i Stranka evropskog progresa, Evropski savez, koji čine Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, zatim Pokret Preokret, Pokret Naprijed, Podgorička lista, Crnogorska građanska akcija, Crnogorska evropska partija i Pokret podstanara Podgorica.

U Kotoru pravo glasa ima 18.498 građana, koji će birati između 12 lista.

Na izborima će učestvovati Crnogorska građanska akcija, lista “Za Kotor – Miljan Popović”, Demokratska alternativa – “dr Davor Kumburović – Da se Kotor pita”, Evropski savez i Grupa građana – Čuvari grada.

U trci za mjesto u lokalnom parlamentu biće koalicija Za budućnost Kotora, koju čine Nova srpska demokratija Demokratska narodna partija, zatim Kotorski pokret – Siniša Kovačević, Hrvatska građanska inicijativa, Demokratska partija socijalista.

Na izborima će učestvovati i koalicija koju čine Demokrate i Pokret Evropa sad, Grbaljska lista, kao i koalicija sačinjena od Socijalističke narodne partije i Demokratske srpske stranke.

Biračka mjesta biće otvorena od sedam do 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS