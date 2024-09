Izborna komisija Glavnog grada potvrdila svih 13 lista

Podgorica, (MINA) – Izborna komisija Glavnog grada potvrdila je svih 13 lista koje su prijavljene za učešće na lokalnim izborima u Podgorici.

Redosljed izbornih lista na glasačkom listiću i na zbirnoj izbornoj listi biće utvrđen sjutra, pišu Vijesti.

„U skladu sa članom 49 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Izborna komisija sjutra će žrijebanjem utvrditi redosljed izbornih lista na glasačkom listiću“, najavila je Izborna komisija.

Izborne liste predali su koalicija Pokreta Evropa sad i Demokratske Crne Gore, kao i koalicija “Za Budućnost Podgorice” koju čine Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Socijalistička narodna partija, Ujedinjena Crna Gora, Radnička partija, Slobodna Crna Gora i Prava Crna Gora.

Liste su predali koalicija „Za bolju Podgoricu Jakov Milatović“ koju čine Pokret za Podgoricu, Građanski pokret URA i Pokret za promjene, zatim Demokratska partija socijalista, Bošnjačka stranka.

Liste su prredali i Stranka evropskog progresa, Evropski savez, koji čine Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, Pokret Preokret, Pokret Naprijed, Podgorička lista, Crnogorska građanska akcija, Crnogorska evropska partija i Pokret podstanara Podgorica.

Izbori u Podgorici zakazani su za 29. septembar.

