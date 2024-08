Izbori u Budvi 17. novembra

Podgorica, (MINA) – Novi izbori u Budvi biće održani 17. novembra, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je na platformi X rekao da su izbori za odbornike u Skupštini opštine (SO) Budva održani 26. maja, da su konačni rezultati izbora objavljeni 17. juna u “Službenom listu”, i da SO nije konstituisana u roku od 60 dana od objavljivanja konačnih rezultata.

“Stekli su se uslovi da, shodno odredbi člana 39 stav 7 Zakona o lokalnoj samoupravi, raspišem nove izbore za odbornike u SO Budva. Izbori će se održati 17. novembra”, kazao je Milatović.

