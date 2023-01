Izbor sudija Ustavnog suda apsolutni prioritet

Podgorica, (MINA) – Izbor preostalih sudija Ustavnog suda apsolutni je prioritet za Crnu Goru, kako bi se stvorili uslovi za nesmetano i stabilno funkcionisanje sistema vladavine prava, kazala je koordinatorka radom Ministarstva evropskih poslova, Ana Novaković Đurović.

Ona je, na dvanaestom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije (EU), rekla da su evropski put i obaveze koje proističu iz pristupnih pregovora bili u fokusu Vlade i tokom prethodne godine.

“Koju su obilježili intenzivan politički život i promjene na nivou izvršne vlasti u Crnoj Gori”, dodala je Novaković Đurović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Novaković Đurović je podsjetila da su, i pored izazovnih okolnosti dinamičnog političkog života, od posljednjeg sastanka Odbora održani svi redovni godišnji sastanci sedam pododbora.

Ona je navela da su održana i dva sastanka posebne grupe za reformu javne uprave (jedan redovni i jedan follow-up sastanak), pri čemu je, na nivou državne uprave, nastavljeno sprovođenje reformskih aktivnosti u svim poglavljima pravne tekovine.

Na današnjem sastanku Odbora, kako se navodi u saopštenju, razmotrene su aktivnosti i rezultati po svim oblastima koje obuhvataju sedam sektorskih pododbora i posebnu radnu grupu za reformu javne uprave.

Sastanak su otvorile Novaković Đurović i vršilac dužnosti direktora za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji za susjedstvo i pregovore o proširenju, Mišela Matuela.

Matuela je podsjetila da sastanak Odbora predstavlja priliku da se sagleda razvoj događaja u Crnoj Gori i da se naglasi potreba da država izgradi konsenzus o reformama vezanim za EU kako bi napredovala u procesu pristupanja EU na osnovu poboljšane metodologije proširenja.

Ona je naglasila da Crna Gora treba proaktivno da pojača i osnaži svoje reformske napore „i izbjegne bilo kakve preokrete, posebno u osnovama“.

“Za napredak u pristupanju EU, što predstavlja želju velike većine građana Crne Gore, svi politički akteri moraju podržati stabilnost i funkcionalnost demokratskih institucija, a najvažniji prioritet je Ustavni sud”, poručila je Matuela.

Prema njenim riječima, Ustavni sud, koji u potpunosti funkcioniše, ključan je za osiguranje poštovanja osnovnih prava svih građana Crne Gore i očuvanje stabilnosti institucija.

Novaković Đurović je, kako se navodi u saopštenju, prenijela odlučnost Crne Gore da iskoristi aktuelni momenat u cilju intenziviranja reformskih aktivnosti i ubrzanja pristupnih pregovora s EU.

Ipak, kako je navela, imajući u vidu kontekst Nove metodologije proširenja, u kojoj se ističe da nijedno novo poglavlje neće biti zatvoreno dok se ne ispune privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, Vlada je u potpunosti svjesna činjenice da će upravo reforme u oblasti pravosuđa i vladavine prava odrediti dalju dinamiku integracionog procesa.

“Zbog toga pitanje izbora preostalih sudija Ustavnog suda predstavlja apsolutni prioritet za Crnu Goru, kako bi se stvorili uslovi za nesmetano i stabilno funkcionisanje sistema vladavine prava, u kojem Ustavni sud zauzima centralno mjesto”, poručila je Novaković Đurović.

Ona je kazala da Crna Gora nastavlja da se u potpunosti usklađuje sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom i međunarodnim restriktivnim mjerama, kroz odluke koje Vlada redovno donosi.

Novaković Đurović je navela da je tokom godine planirano utvrđivanje novog Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, kojim će se unaprijediti sistem sprovođenja i koordinacije primjene restriktivnih mjera.

“U tom kontekstu, razmjena mišljenja i najboljih praksi tokom regionalne TAIEX radionice, održane u Skoplju prošle godine, od neprocjenjivog je značaja za Crnu Goru, zbog čega je ovom prilikom upućuna posebna zahvalnost Evropskoj komisiji”, kazala je Novaković Đurović.

