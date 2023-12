Izbio požar u MRSS, pričinjena veća materijalna šteta

Podgorica, (MINA) – U prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), u suterenu zgrade Vektra, jutros oko tri sata došlo je do požara, u kojem je pričinjena veća materijalna šteta.

Iz MRSS su saopštili da su požar primijetili službenici obezbjeđenja.

„Brzom reakcijom Službe zaštite i spašavanja požar je ugašen. U saradnji Uprave policije, tužilaštva i sudskog vještaka izvršen je izviđaj“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Ministarstvo, s obzirom na to da je pričinjena šteta veće materijalne vrijednosti, o preduzetim radnjama obavijestiti nadležne organe.

„Nakon preduzimanja aktivnosti nadležnih institucija, obavijestićemo javnost o ishodu istrage“, rekli su iz Ministarstva.

Požar je, kako su kazali, ugašen u tri sata i 56 minuta.

Iz Ministarstva su svim nadležnim organima zahvalili na brzoj akciji.

