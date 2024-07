Izbacivanje paragrafa o Crnoj Gori još jedan politički šamar

Podgorica, (MINA) – Izbacivanje paragrafa o Crnoj Gori iz teksta deklaracije Evropskog savjeta još jedan je politički šamar vladajućoj većini, ocijenio je generalni sekretar Građanskog pokreta URA Mileta Radovanić.

On je komentarisao pisanje hrvatskog Jutarnjeg lista koji je objavio da je paragraf o Crnoj Gori izbačen iz deklaracije Evropskog savjeta.

“Izbacivanje paragrafa o Crnoj Gori, koji je bio predviđen, uz otkazivanje posjete Šarla Mišela Podgorici, dva su jasno vidljiva poteza kojim Evropska unija (EU) pokazuje da neće olako preći preko izglasane Rezolucije o Jasenovcu i predstavljaju svojevrsne političke šamare vladajućoj većini koji dolaze direktno iz Brisela”, istakao je Radovanić.

On je naveo da reakcije i potezi koji dolaze ovih dana od EU nedvosmisleno pokazuju da je građanima servirana “IBAR euforija” kratko trajala i da su EU zvaničnici duboko zabrinuti dovodeći u pitanje iskrenost vladajuće većine kada se radi o evropskim integracijama.

Kako je dodao Radovanić, izglasavanje Rezolucije o Jasenovcu se u EU krugovima tumači kao jeftini politički trik iz razloga što je na dnevni red Skupštine to pitanje stavljeno odmah nakon održavanja međuvladine konferencije.

“Nakon otkazivanja posjete predsjednika Evropskog savjeta, izbacivanje paragrafa iz teksta deklaracije predstavlja još jedan politički šamar Evropske unije Spajiću i Mandiću”, rekao je Radovanić.

Rečenica koja se isključuje, kako je naveo Radovanić, trebala je da glasi da “Evropski savjet pozdravlja održavanje posljednje međuvladine konferencije sa Crnom Gorom i naglašava napredak koji je Crna Gora postigla u svom pristupnom procesu”.

Radovanić je kazao da je napredak ostvaren konstruktivnim pristupom svih političkih subjekata i da je ta rečenica, kao dio deklaracije, trebalo da znači snažnu podršku Crnoj Gori od šefova država ili vlada EU.

“Međutim, šarlatanskim pristupom Spajić i, stvarni lider parlamentarne većine Mandić, uspjeli su da, u svega nekoliko dana nakon dobijanja pozitivnog IBAR-a, Crna Gora dođe do nivoa ozbiljne zabrinutosti naših EU partnera. Ta zabrinutost ogleda se u ovakvim političkim potezima kojima svjedočimo ovih dana”, kazao je Radovanić.

On smatra da ovakvi pristupom parlamentarna većina može ugroziti evropski put.

Prema riječima Radovanića, Vlada i parlamentarna većina već ozbiljno ugrožavaju dobrosusjedske odnose koje je Crna Gora gradila proteklih godina i po čemu je bila prepoznata.

“Dobrosusjedska politika je visoko na listi prioriteta ispunjavanja agende za članstvo u EU, naročito ako imamo u vidu da je jedan od susjeda članica EU. Mandić i Spajić rade sve suprotno od tog cilja”, zaključio je Radovanić.

