Iz ZIOP brisati odbor koji kontroliše rad medija

Podgorica, (MINA) – Član Zakona o izboru odbornika i poslanika (ZIOP), koji propisuje obavezu formiranja skupštinskog odbora za praćenje primjene izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na medije i njegove nadležnosti, treba izbrisati, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije (NVO), koja je pripremila 35 preporuka za izbornu reformu, kazali su da taj član treba brisati iz izbornog zakona, jer je potpuno neprihvatljivo da skupštinsko tijelo u bilo kom obimu nadzire rad medija.

„To je rješenje kritikovano od Evropske komisije zbog preklapanja nadležnosti sa Agencijom za elektronske medije, koja bi trebalo da bude jedino tijelo odgovorno za nadzor emitera tokom izbora“, naveli su iz CDT-a.

Osim toga, kako su dodali, i duboko podijeljena medijska zajednica od početka je bila prilično jednoglasna u kritici rješenja koja predviđaju da političari kontrolišu medije.

„Taj odbor je formiran i održao je nekoliko sjednica tokom parlamentarnih izbora 2016. godine, dok je 2020. formiran pred same izbore, ali nije uspio održati sjednicu zbog nedostatka kvoruma“, rekli su iz CDT-a.

Kako su naveli iz te NVO, u toku parlamentarnih izbora ove godine nije ni pokušano formiranje odbora niti je iko to zagovarao, ili problematizovao.

Iz CDT-a su ocijenili da to ukazuje na deplasiranost tih odredbi.

