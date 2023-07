Iz mora kod plaže Perazića do izvučeno tijelo jedne osobe

Podgorica, (MINA) – Tijelo jedne osobe izvučeno je iz mora kod plaže Perazića do, kazao je pomoćnik direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), Žarko Lukšić.

“U 19 sati i 15 minuta dobili smo informaciju da beživotno tijelo pluta kod plaže Perazića do, kod Petrovca”, rekao je Lukšić za Portal RTCG.

On je naveo da je UPSUL tokom dana imala više akcija spašavanja kupača u Ulcinju.

