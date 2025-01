Iz Hrvatske izručen crnogorski državljanin za kojim je raspisana crvena potjernica

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljanin U.D. (43), za kojim je raspisana crvena Interpolova međunarodna potjernica, izručen je danas iz Hrvatske Crnoj Gori, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je podgorički Ineterpol raspisao crvenu potjernicu za U.D. na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, od 27. novembra 2023. godine, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Sprovodeći intenzivne višemjesečne aktivnosti u cilju lociranja međunarodno traženih osoba, kroz međunarodnu saradnju FAST timova za ciljane potrage Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Njemačke, U.D. je krajem decembra prošle godine uhapšen u Zagrebu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, U.D. je danas sproveden Višem sudu u Podgorici na dalju nadležnost.

„Uprava policije nastavlja sa intenzivnom međunarodnom obavještajnom saradnjom, sprovođenjem ciljanog traganja za članovima orgnizovanih kriminalnih grupa i izvršiocima teških krivičnih djela, preduzimajući sveobuhvatne i kontinuirane aktivnosti u cilju lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih osoba“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS