Ivanović: Regionalna saradnja pokretač reformi i razvoja

Podgorica, (MINA) – Centralnoevropska inicijativa (CEI) pokazala se kao politički forum koji umnogome doprinosi unapređenju regiona, otvorenom i konstruktivnom dijalogu i opipljivim dostignućima na putu zemalja kandidata ka Evropskoj uniji (EU), kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica CEI, koji je održan danas u Kišinjevu, rekao da je regionalna saradnja pokretač reformi i razvoja u tom dijelu Evrope, kao i katalizator napretka i postignuća ka pridruživanju EU.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ivanović je istakao da je izuzetno važno da se u aktuelnom, složenom geopolitičkom okruženju, kada je ugrožen međunarodni poredak, ujedine svi napori ka jačanju stabilnosti, sigurnosti i saradnje.

„Tokom 34 godine svoje misije, CEI se, kao najstarija regionalna inicijativa, pokazala kao politički forum koji umnogome doprinosi unapređenju našeg regiona, otvorenom i konstruktivnom dijalogu i opipljivim dostignućima na putu zemalja kandidata ka EU“, naglasio je Ivanović.

On je naveo da je zadovoljan odlučnošću država članica CEI da se suprotstave prijetnjama koje proizilaze iz razorne agresije na Ukrajinu kao članicu Inicijative.

Ivanović je istakao da Crna Gora nepokolebljivo podržava njen suverenitet i teritorijalni integritet unutar međunarodno priznatih granica.

„Nastavićemo da pružamo podršku borbi Ukrajine protiv ruske agresije, kao i u njenoj obnovi i pridruživanju EU“, kazao je Ivanović.

On je istakao značaj projektno orijentisane saradnje u okviru tog foruma i podršku CEI članicama inicijative koje nijesu u EU.

Ivanović je naglasio da evropska integracija ostaje glavni podsticaj za institucionalne, sigurnosne, ekonomske i socijalne reforme.

„Šef crnogorske diplomatije je istakao i značaj saradnje CEI sa Ujedninjenim nacijama, započete pod crnogorskim predsjedavanjem CEI 2020. i 2021. godine, koji su snažan podsticaj za implementaciju Agende UN 2030 za održivi razvoj i uspješno suočavanje sa izazovima i podsticanje saradnje u oblastima javnog zdravlja, saradnje mladih, naučne diplomatije i održivog razvoja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa sastanka u Kišinjevu poručeno da CEI ostaje privržena misiji ostvarivanja dva ključna prioriteta – podršci evropskim integracijama i afirmaciji održivog razvoja CEI regiona.

Iz MVP su rekli da su učesnici sastanka potvrdili važnost zajedništva i koordiniranog pristupa saradnji sa međunarodnom zajednicom, ističući opredijeljenost za mirnu, jaku, stabilnu i ujedinjenu Evropu, utemeljenu na zajedničkim vrijednostima i poštovanju međunarodnog prava.

Kako su naveli iz tog Vladinog resora, visoki zvaničnici zemalja članica CEI su danas u Kišinjevu usvojili zajedničku izjavu, kojom je potvrđena posvećenost evropskim vrijednostima i standardima EU, kao i perspektivi EU članstva za zemlje Zapadnog Balkana.

„Takođe, ponovljena je spremnost nastavka pružanja podrške Ukrajini u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta i borbi protiv ruske agresije“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je Ivanović, na marginama sastanka, imao bilateralne susrete sa ministrom vanjskih poslova Moldavije Nikuom Popeskuom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Češke Janom Marianom, pomoćnikom ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josipom Brkićem i generalnim sekretarom CEI Robertom Antonioneom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS