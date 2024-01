Ivanović: Crna Gora i Hrvatska će otvorena pitanja rješavati razgovorom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Hrvatska će otvorena pitanja rješavati razgovorom, a ako u dogledno vrijeme ne bude postignut dogovor, postoje međunarodni instrumenti za njihovo rješavanje, rekao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Ivanović je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa albanskim šefom diplomatije Iglijem Hasanijem, upitan kako će se riješiti otvorena pitanja sa Hrvatskom oko broda Jadran i ploče u Morinju i da li ta pitanja utiču na odnose, kazao da su odnosi dvije države dobri i prijateljski.

On je istakao da Hrvatska podržava evropske integracione napore Crne Gore i da je činjenica da postoje određene teme koje nijesu riješene između dvije države.

„Hrvatski kolega i ja smo se saglasili da ta pitanja i te teme rješavamo kroz dogovor i razgovor. Ukoliko u dogledno vrijeme ne uspijemo da postignemo dogovor o nekim od tih pitanja, postoje i drugi uobičajeni međunarodni instrumenti za to“, rekao je Ivanović.

On je kazao da Hrvatska strana u tim pitanjima ima određene dobre argumenti, ali i Crna Gora takođe.

„Te argumente ćemo razmjenjivati, u dobroj i srdačnoj atmosferi, kao što smo ih razmjenjivali i prilikom ranijih susreta“, rekao je Ivanović.

Na pitanje kako će popuniti ambasadorska mjesta i da li to može poslužiti za političko popunjavanje po dubini, Ivanović je rekao da će ta mjesta popunjavati u skladu sa zakonom i praksom u MVP.

On je kazao da Zakon predviđa da 30 odsto šefova misija mogu biti politički imenovanja, koja ne dolaze iz reda karijernih diplomata.

Ivanović je najavio da će do kraja januara imati određeni broj predloga za popunu tih mjesta, političkih predloga i karijernih diplomata.

„S tim što je ta procedura interna i javnost o tome neće biti obaviještena do dobijanja agremana“, istakao je Ivanović.

Upitan da li će razmatrati revidiranje Sporazuma državnih tužilaca između Crne Gore i Hrvatske za ratne zlačine i da li će insistirati na rješavanju ratnog zločina u Lori, Ivanović je kazao da i o tome razgovaraju, ali da ne bi davao konkretne detalje.

Ivanović je kazao da je današnji sastanak sa Hasanijem potvrda dobrih međudržavnih odnosa i bliskosti naroda Crne Gore i Albanije, ali i dodatan impuls političkom dijalogu na visokom niovu.

On je rekao da su danas razgovarali o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa, regionalnoj saradnji i zajedničkoj evropskoj perpsektivi i NATO savezništvu.

„Pored sadržajne saradnje na bilateralnom planu, blisko i intenzivno sarađujemo i kroz ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz članostva u NATO“, rekao je Ivanović.

On je je rekao da je albanskom kolegi ukazao na punu posvećenost evropskoj integraciji i odlučnost Crne Gore da iskoristi poziciju predvodnika u tom procesu i napravi korak dalje ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU).

„Kao zemlje koje dijele evropsku perspektivu, saglasili smo se da je svaki uspjeh jedne od država reagiona dobra vijesti i za ostale“, naveo je Ivanović.

On je istakao da je siguran i stabilan region preduslov za dalji prosperitet svake države pojedinačno, ali i zajedničku evropsku budućnost.

„Krucijalno značajno je da daljoj saradnji u regionu i rješavanju svih pitanja pristupamo vodeći se vizijom članstva u EU i njegovanjem dobrosusjedskih odnosa“, rekao je Ivanović.

Kako je kazao, sa Hasanijem se saglasio da važan segment bilateralnih odnosa predstavlja posvećenost unapređenju položaja manjinskih naroda u Crnoj Gori i Albaniji.

„Ocijenili smo da su obje države pokazale posvećenost tim pitanjima i drago mi je što postoji obostrana spremnost da se u istom pravcu nastavi“, kazao je Ivanović.

On je rekao da su razgovorali i o unapređenju ekonomske saradnje dvije države.

„Posebno ćemo se fokusirati na realizaciju zajedničkih projekata, naročito onih iz sporazuma potpisanih na zajednočkoj sjednici dvije vlade, a koji se odnose na izgradnju mosta na Bojani i zajedničko održivo upravljanje ribarstvom u regionu Skadarskog jezera i Bojane“, kazao je Ivanović.

On je dodao da su tema sastanka bili i zajednički infrastrukturni projekti koji će, prema riječima Ivanovića, pospješiti valorizaciju razvojnih potencijala u brojnim oblastima.

Hasani je rekao da je cilj njegove prve bilateralne posjete Crnoj Gori bila razmjena ideja kojima su posvećeni za dobrobit regiona i građana.

„Crna Gora za Albaniju predstavlja posebnog partnera, to je država sa kojom odnosi predstavljaju model dobrosusjedskih odnosa“, kazao je Hasani.

On je istakao da Albanija Crnu Goru smatra nezamjenjivim partnerom u NATO-u i evropskim integracijama.

Hasani je istakao da je zadovoljan sam što su Crna Gora i Albanija tokom prethodnih godina značajno napredovale u odnosima.

„Želim da pohvalim posvećenost Crne Gore i Albanije u procesu apliciranja za zajedničke projekte u oblasti infrastrukture i energetike“, rekao je Hasani i dodao da je jedan od tih projekata izgradnja mosta na Bojani, koji će doprinijeti vezi između dvije države, razmjeni roba i boljem saobraćanju.

Govoreći o jadronsko-jonskom koridoru, on je kazao to je jedan od prioriteta, jer povezuje centralnu Evropu sa jadransko-jonskim regionom.

Hasani je zahvalio albanskom političkom faktoru u Crnoj Gori jer, kako je kazao, pokazuje da su Albanci posvećeni dorpinosu prosperiteta država u kojima žive.

Kako je kazao, brojni svjetski sukobi su imali uticaja i na region i to se dešava u delikatnom momentu.

„Albanija je zabrinuta za neke stavove država koje se trude da izazovu nestabilnost u regionu“, rekao je Hasani.

On je kazao da se to odnosi i na Kosovo i na “neke grupe koje dovode u pitanje prozapadnu orijentaciju Zapadnog Balkana”.

„Naša budućnost treba da bude orijentisana ka evroatlantskoj perspektivi i region mora stalno da odslikava prijateljstvo i dobrosusjedske odnose“, kazao je Hasani.

Kako je kazao, cilj Albanije je da region radi zajedno, kako bi napredovali u regionalnoj saradnji i evropskoj integraciji.

„Tome služe i neke regionalne inicijative koje nas očekuju ove godine, za šta očekujemo maksimalnu saradnju sa Crnom Gorom, koja predstavlja jednog od najznačajnijih partnera na ovom putu“, naveo je Hasani.

On je rekao da se nada da će crnogorska Vlada ispratiti dosadašnji zamah i još snažnije krenuti u proces reformi, jer to, kako je naveo, očekuje cijeli region.

„Sva iskustva Crne Gore služe Albaniji, a sva naša iskustva su na raspolaganju Crnoj Gori, za što svjetliju zajedničku budućnost“, poručio je Hasani.

