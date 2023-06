Ivanović: PES najjača partija na ovim izborima

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) ubjedljivo je najjača partija koja je učestvovala na vanrednim parlamentaranim izborima, kazao je funkcioner te stranke Filip Ivanović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da, prema podacima kojima raspolažu, na oko 50 odsto obrađenog biračkog materijala, PES ima oko 29 odsto, sa trendom rasta da osvoji blizu 30 odsto glasova.

„To znači da je PES u ovom momentu ubjedljivo najjača politička partija koja je učestvovala na izborima“, naveo je Ivanović.

On je, govoreći o rezultatima PES-a po opštinama,

naveo da je u Danilovgradu PES osvojio oko 36 odsto, u Podgorici 35, Herceg Novom 34, u Pljevljima 30 odsto, Bijelom Polju 26, a u Budvi 23 odsto.

Ivanović je dodao da su njihovi posmatrači zabilježili određeni broj nepravilnosti koje, ipak, neće uticati na regularnost izbornog procesa.

