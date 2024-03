Ivanović: Na putu smo da iskoristimo priliku za ukazak u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na putu da iskoristi priliku koja joj se ukazala i da do kraja mandata aktuelne Vlade okonča proces i postane prva sljedeća članica Evropske unije (EU), poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je, u intervjuu za grčki Hellas Journal, kazao da 44. Vlada sprovodi vanjsku politiku Crne Gore kao ujedinjene građanske države i koja može biti od koristi za svakog pojedinačnog građanina, bez obzira na njegovu etničku pripadnost, vjeroispovijest ili bilo koji drugi aspekat identiteta.

Ivanović je naveo da je 80 odsto građana Crne Gore, svih etničkih grupa i religija, vrlo proevropski nastrojeno i žele da vide Crnu Goru kao sljedeću članicu EU.

“Uvjereni smo da se proces pregovora može okončati u narednih nekoliko godina, te da možemo postati prva sljedeća EU članica”, istakao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, proces proširenja EU je bio prilično tehnički proteklih godina, a sada možda više politički.

“Bez sumnje, Crna Gora je na putu da iskoristi priliku koja se ukazala i da, kao što sam već rekao, do kraja mandata ove Vlade okonča proces sa svoje strane i postane prva sljedeća članica EU”, dodao je Ivanović.

On je kazao da je geopolitička situacija izazovna i da je Crna Gora zauzela vrlo jasan stav da podrži međunarodni mir i stabilnost i poštovanje međunarodnog prava.

“U potpunosti smo podržali teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, bili smo, i nastavićemo da budemo u potpunosti usklađeni sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući i sankcije Rusiji u sukobu sa Ukrajinom”, istakao je Ivanović.

Kako je dodao, Crna Gora najoštrije osudila teroristički napad Hamasa od 7. oktobra, ali i konstantno pozivala Izrael da svoj odgovor na napad i svoje pravo da se brani od terorizma ostvaruje u okvirima međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.

“Ono za šta se sada zalažemo je humanitarna pauza koja bi dovela do potpunog primirja. Takođe vjerujemo da je dvodržavno rješenje jedino prihvatljivo za ovaj sukob, da i Izrael i Palestina imaju pravo na sopstvene suverene države, te da objema treba garantovati bezbjednost”, rekao je Ivanović.

On je ukazao na snažnu podršku koju grčka Vlada i njegov kolega Jorgos Gerapetritis pružaju glavnom vanjskopolitičkom prioritetu Crne Gore, pridruživanju EU.

Ivanović je pozvao Grčku da pojača svoje prisustvo na balkanskom poluostrvu.

On je kazao da postoji mnogo oblasti u kojima Grčka i Crna Gora mogu još bliže sarađivati.

Jedan od dobrih primjera je, kako je naveo Ivanović, obrazovanje crnogorskih kadeta na vojnim akademijama u Grčkoj.

“Ova saradnja je veoma plodonosna i mnogi mladi vojnici i oficiri iz Crne Gore su završili studije u Grčkoj. Razgovarali smo, tokom posjete, o mogućnostima povećanja broja stipendija koje Grčka nudi crnogorskim studentima za dodiplomske i postdiplomske studije na univerzitetima širom Grčke”, kazao je on.

