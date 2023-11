Ivanović: Crna Gora će nastaviti da doprinosi jedinstvu Alijanse

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da doprinosi jedinstvu Alijanse, što podrazumijeva i neupitnu političku i praktičnu podršku Ukrajini dok god je to potrebno, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On predvodi delegaciju Crne Gore na sastanku NATO ministara vanjskih poslova u Briselu.

Ivanović je rekao da su danas razgovarali o aktuelnim bezbjednosnim izazovima sa kojima se suočava evroatlantska zajednica, dodajući da cijeni veoma važnim to što je posebna pažnja bila posvećena Zapadnom Balkanu i njegovoj strateškoj važnosti za Alijansu.

„Dodatan razlog za zadovoljstvo je potvrda saveznika da NATO ostaje posvećen dugoročnoj bezbjednosti i stabilnosti našega regiona i na toj liniji sam istakao važnost napora Alijanse i angažman generalnog sekretara (Jensa) Stoltenberga, što je potvrdila i njegova nedavna posjeta regionu“, naveo je Ivanović.

On je kazao da je iskoristio priliku da na sastanku ponovi nedvosmislenu opredijeljenost Crne Gore ispunjavanju strateških vanjskopolitičkih ciljeva, to su punopravno članstvo u Evropsku uniju, nastavak dosljednog sprovođenja NATO politika, snaženje pozicije Crne Gore u multilateralnim organizacijama i jačanje regionalne saradnje.

„U kontekstu jačanja sigurnosti našega regiona, naglasio sam da je stabilan i bezbjedan Zapadni Balkan moguć jedino uz čvrstu i nedvosmislenu evropsku perspektivu i istakao da će 44. Vlada učiniti sve da doprinese približavanju Crne Gore tom cilju“, naveo je Ivanović.

On je rekao da je na sastanku ponovio da će Crna Gora, kao kredibilna NATO članica, nastaviti da sprovodi sve obaveze koje proističu iz članstva, uključujući i doprinos politici odvraćanja i odbrane, jačanju ciljeva i sposobnosti Alijanse, kao i učešću u misijama i operacijama.

„Takođe ćemo, kao i do sada, biti posvećeni ulaganju u odbranu i jačanju spremnosti da odgovorimo na sve brojnije i kompleksnije izazove“, dodao je Ivanović.

On je kazao da će se sjutra sastati sa ministrom vanjskih poslova Ukrajine Dmitrom Kulebom.

„To će biti prilika da razgovaramo o prijetnjama po evroatlantsku bezbjednost koje izaziva ruska agresija na Ukrajinu i imaćemo priliku da dobijemo bliže informacije o situaciji na terenu“, rekao je Ivanović.

On je istakao da će Crna Gora sa istom posvećenošću, nastaviti da doprinosi jedinstvu Alijanse, što, kako je rekao, podrazumijeva i neupitnu političku i praktičnu podršku Ukrajini dok god je to potrebno.

„Odlučno podržavamo pravo Ukrajine na odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i pravo ukrajinskog naroda da živi slobodno u okviru međunarodno priznatih granica“, poručio je Ivanović.

